Les larmes de la légende argentine Lionel Messi, versées lors du match face à l’Algérie en Coupe du monde 2026, ont déclenché une vague de spéculations. Selon plusieurs médias, ce coup de fatigue émotionnel n’était pas lié à la rencontre ou au football, mais à des circonstances familiales particulières traversées par le capitaine de l’Albiceleste.

L’Argentine, grâce à un triplé de son capitaine, a parfaitement lancé sa quête de conservation du titre en battant l’Algérie 3-0 lors de la première journée de la phase de groupes.

Malgré la performance remarquable de la star de 39 ans, les caméras ont capté un moment d’intense émotion après son premier but : visiblement bouleversé, il a fondu en larmes sur la pelouse.

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Après la rencontre, l’intéressé a confirmé : « Honnêtement, cela n’a rien à voir avec le sport. J’ai vécu des jours difficiles et compliqués. »

Selon plusieurs médias argentins, cette émotion serait liée à l’état de santé de son père, Jorge Messi, qui a accompagné sa carrière depuis ses premiers pas jusqu’au sommet du football mondial.

Le journaliste sportif Eduardo Feinmann a confié sur la radio argentine Radio Mitre : « Cela touche son père. Son état de santé n’est pas bon depuis longtemps, plus précisément depuis plusieurs mois. »

Il précise : « Ces derniers jours, quelques complications ont légèrement dégradé son état, et Messi traverse cette épreuve avec la même intensité que n’importe quel être humain. »

Jorge Messi est l’une des figures les plus influentes dans la carrière du capitaine argentin : il a géré de nombreux dossiers liés à son parcours professionnel au cours des dernières années et continue de jouer un rôle important en coulisses.