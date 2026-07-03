La direction du club saoudien d’Al-Ahli s’apprête à se séparer d’une nouvelle star étrangère, après avoir déjà décidé de se passer du duo composé de l’Algérien Riyad Mahrez et de l’Ivoirien Franck Kessié lors du mercato estival.

Le club a officialisé le départ de Kessié trois ans après son arrivée, et celui de Mahrez ne devrait plus tarder à être acté.

Selon le journaliste saoudien Mohammed Al-Bakiri, le club a déjà placé le défenseur brésilien Roger Ibáñez sur le marché, plusieurs formations européennes ayant manifesté leur intérêt pour recruter l’international auriverde lors de ce mercato estival.

Selon le journaliste, la principale raison de ce choix est le refus d’Ibáñez de prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2028. Le club souhaite ajouter deux années supplémentaires, mais le joueur n’a pas encore donné son accord.

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La direction sportive refuse de revivre le scénario d’un départ sans indemnité et étudie donc sérieusement la vente du joueur si son refus de prolonger persiste.

Selon la même source, le salaire annuel du défenseur brésilien n’excède pas 9 millions d’euros, ce qui rend un retour en Europe parfaitement envisageable en cas d’accord dans les prochaines semaines.

Ibáñez est l’un des meilleurs défenseurs du championnat saoudien et a largement contribué aux succès d’Al-Ahli, notamment la conquête de la Ligue des champions d’Asie.