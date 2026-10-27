Exclusif Koora en vidéo : Mustapha Hadji à Amrabat : personne n'est au-dessus du Maroc. Qui es-tu pour exiger le départ de Ouahbi ?

Mustapha Hadji, légende de la sélection du Maroc, a ouvert le feu sur Sofyan Amrabat, joueur du Maroc, après la récente crise avec l'entraîneur Mohamed Ouahbi, soulignant que porter les couleurs du Maroc est « un honneur pour tout joueur ».

Amrabat avait annoncé en septembre dernier la suspension de sa participation et son refus de représenter la sélection du Maroc tant que Ouahbi resterait à la tête du staff technique du Maroc, tout en affirmant qu'il n'avait pas pris sa retraite internationale.

De son côté, Ouahbi a affirmé que les déclarations d'Amrabat étaient dues à son faible temps de jeu avec la sélection marocaine, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas obtenir davantage de minutes de jeu tant qu'il ne jouait pas régulièrement avec son club.

Hadji a déclaré au sujet de la crise, dans un entretien filmé pour Kooora qui sera publié ultérieurement, « Amrabat joue pour la sélection marocaine qui représente le pays et porte ses couleurs, il ne joue pas pour Mohamed Ouahbi, et il doit donc jouer sous la direction de n'importe quel entraîneur ».

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Il a ajouté, en adressant un message à Amrabat, « Tu représentes le pays et non l'entraîneur, c'est pourquoi tu ne dois pas réclamer un changement d'entraîneur, que ce soit Ouahbi, Regragui ou n'importe quel autre entraîneur ».

« Représenter le Maroc est un grand honneur »

Au sujet des déclarations ultérieures du joueur de l'Ajax Amsterdam, selon lesquelles son différend avec Ouahbi n'avait fondamentalement rien à voir avec son faible temps de jeu en sélection, Hadji a affirmé que l'intérêt de la sélection marocaine devait rester au-dessus de tout problème.

Hadji a expliqué : « Représenter la sélection marocaine est un grand honneur. Avoir la chance de porter les couleurs du Maroc parmi 40 millions de Marocains, c'est quelque chose d'immense, et cela doit être au-dessus de tout problème ».

La légende du Maroc s'est accordée avec les déclarations de Ouahbi en réaction à la crise, lorsqu'il a dit que « ton passé te vaut le respect, mais il ne te donne pas le privilège de rester dans le onze de départ ».

Hadji a poursuivi ses déclarations en disant : « Tout le respect pour ce qu'a apporté Amrabat avec la sélection, mais cela ne lui donne pas le droit de dire qu'un entraîneur doit partir pour que je rejoigne l'équipe ».

Il a poursuivi en adressant un message cinglant à Amrabat : « Qui es-tu pour dire cela ? Tu n'es pas au-dessus de la sélection, ni de l'entraîneur, ni des couleurs du Maroc. Tu dois venir en sélection et jouer en silence, même si tu ne joues qu'une seule minute, car c'est un honneur pour toi ».

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