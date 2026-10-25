Un sentiment de mécontentement règne au sein de la direction du club d'Al Hilal, en raison du report du match de son rival juré Al Nassr face au club émirati d'Al Wasl, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, selon des sources spéciales rapportées à « Kooora ».

La Confédération asiatique de football avait décidé de reporter le match entre Al Nassr et Al Wasl, qui devait se disputer demain soir, lundi, dans la compétition asiatique, pour des considérations logistiques et en raison des développements que traverse actuellement la région.

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Selon ce qu'a rapporté une source interne à Al Hilal auprès de « Kooora », la direction du club bleu ressent du mécontentement en raison de la position contradictoire de la Confédération asiatique de football après le report du match entre Al Nassr et Al Wasl.

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La source a précisé qu'Al Hilal avait saisi la Confédération asiatique pour reporter son match contre Al Sadd, en raison des circonstances que traverse la région, mais que sa demande a été rejetée, le club étant informé de la nécessité de voyager par voie terrestre, et qu'en cas de non-respect de la décision, son retrait de la compétition serait validé.

La direction du « Leader » éprouve de la colère quant au non-report du match qui s'est disputé lors de la journée précédente, et souhaite l'application du principe d'égalité entre toutes les équipes, d'autant plus qu'elle est en lice pour tous les titres.

Rappelons qu'Al Hilal avait remporté la victoire face à Al Sadd au Qatar, sur le score de deux buts à zéro, et occupe actuellement la tête du classement avec 6 points, grâce à ses victoires lors des deux premières journées.