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Loai Mohamed
Traduit par

Exclusif Kooora : après les accusations de « sommeil » lors du Clasico, un ancien arbitre portugais répond à Mourinho

J. Mourinho
Bruno Miguel Duarte
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Portugal
Espagne

Baixão surprend l'entraîneur du Real Madrid avec un avis contraire

L'ancien arbitre portugais Bruno Paixão a répondu aux déclarations de son compatriote José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, au sujet d'une décision arbitrale controversée lors du Clásico face au Barça.

Le Real Madrid a signé une précieuse victoire 2-1 sur le Barça lors de la rencontre disputée au Camp Nou hier soir, dimanche, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Le club madrilène a réduit l'écart avec le Barça, en tête du classement, à seulement 3 points, relançant ainsi la course au titre.

Malgré cela, Mourinho a adressé une critique cinglante à l'arbitre de la salle du VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) en raison d'une action où son compatriote João Cancelo, le joueur du Barça, est intervenu sur Yan Diomande, l'ailier merengue.

Mourinho a déclaré, lors de la conférence de presse qui a suivi le Clásico : « L'arbitre a livré un match remarquable, mais son collègue dans la salle du VAR dormait à la 60e minute, et il aurait dû intervenir pour expulser Cancelo en raison de son intervention sur Diomande. »

De son côté, Paixão a refusé de soutenir la protestation de Mourinho après le Clásico, affirmant que l'action ne justifiait pas un carton rouge.

L'expert portugais en arbitrage a déclaré, dans des propos accordés en exclusivité à Kooora, ce lundi : « Je ne suis pas d'accord avec Mourinho, l'intervention justifie tout au plus un carton jaune. J'estime que le joueur ne mérite pas de carton rouge. »

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