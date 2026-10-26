L'ancien arbitre portugais Bruno Paixão a répondu aux déclarations de son compatriote José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, au sujet d'une décision arbitrale controversée lors du Clásico face au Barça.

Le Real Madrid a signé une précieuse victoire 2-1 sur le Barça lors de la rencontre disputée au Camp Nou hier soir, dimanche, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Le club madrilène a réduit l'écart avec le Barça, en tête du classement, à seulement 3 points, relançant ainsi la course au titre.

Malgré cela, Mourinho a adressé une critique cinglante à l'arbitre de la salle du VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) en raison d'une action où son compatriote João Cancelo, le joueur du Barça, est intervenu sur Yan Diomande, l'ailier merengue.

Mourinho a déclaré, lors de la conférence de presse qui a suivi le Clásico : « L'arbitre a livré un match remarquable, mais son collègue dans la salle du VAR dormait à la 60e minute, et il aurait dû intervenir pour expulser Cancelo en raison de son intervention sur Diomande. »

De son côté, Paixão a refusé de soutenir la protestation de Mourinho après le Clásico, affirmant que l'action ne justifiait pas un carton rouge.

L'expert portugais en arbitrage a déclaré, dans des propos accordés en exclusivité à Kooora, ce lundi : « Je ne suis pas d'accord avec Mourinho, l'intervention justifie tout au plus un carton jaune. J'estime que le joueur ne mérite pas de carton rouge. »