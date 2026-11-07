Des sources exclusives de « Koooora » au sein du club saoudien d'Al-Nassr ont fait état d'un développement surprenant et spectaculaire concernant l'avenir de la star portugaise João Félix, susceptible de modifier totalement la feuille de route du joueur dans les prochains temps.

Les sources ont indiqué que la direction du club d'Al-Nassr, présidée par Ahmed Al-Sultan, court contre la montre pour entamer les démarches juridiques visant à activer la clause de prolongation unilatérale dans le contrat de la star portugaise jusqu'à l'été 2029, et couper totalement la route aux tentatives de son agent, Jorge Mendes, de le transférer au Barça.

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Cette démarche ferme de la part de l'équipe dirigeante d'Al-Nassr est intervenue après l'arrivée d'informations confirmées sur le regain d'intérêt du FC Barcelone pour le recrutement du joueur, Mendes prévoyant d'exploiter l'expiration de la période obligatoire du contrat de Félix à la fin de la saison en cours (été 2027), pour le transférer au club catalan sous la forme d'un transfert gratuit ou pour une somme symbolique.

Selon les détails du contrat conclu à l'été 2025 recueillis par le site « Koooora », l'activation de cette clause obligera la direction d'Al-Alami à verser au club anglais de Chelsea un montant différé de 20 millions d'euros (portant le total du transfert à 50 millions d'euros), en plus d'augmenter automatiquement le salaire annuel de Félix de 10 à 12,5 millions d'euros.

Les sources indiquent que la direction d'Al-Nassr tente actuellement de régler certaines crises financières, et informera ensuite la Ligue professionnelle saoudienne de football de sa capacité à fournir les garanties financières nécessaires au transfert de Félix avant l'échéance finale en mai prochain.

Al-Nassr s'appuiera sur les liquidités financières attendues du partenariat d'investissement colossal mené par le capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo, avec des fonds internationaux, ce qui représente une gifle sévère pour les espoirs du Barça, le club espagnol ne pouvant absolument pas égaler ces chiffres ni racheter le contrat du joueur après sa prolongation juridique.