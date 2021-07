EXCLUSIF - Dele Alli revient sur son échec sous les ordres de José Mourinho

Dans un entretien exclusif accordé à Goal, Dele Alli est revenu sur sa saison totalement manquée, expliquant en prendre l'entière responsabilité.

Dire que la saison de Dele en 2020-21 ne s'est pas franchement déroulée comme prévu serait un euphémisme. Bien que Tottenham soit passé loin de ses objectifs en Premier League, terminant septième du classement, l'international anglais Dele a passé une grande partie de la campagne écarté.

Lors des 32 matches de championnat que les Spurs ont disputés sous la direction de Jose Mourinho, Dele n'était sur le terrain que pendant 233 minutes. Pour mettre cela en contexte, il a joué 385 minutes dans les six matches de championnat que l'entraîneur par intérim Ryan Mason a dirigé lors de la fin de saison.

Il était clair que, pour une raison quelconque, Mourinho ne pouvait pas voir un rôle pour Dele dans son équipe du nord de Londres, ce qui a conduit à une spéculation accrue selon laquelle le joueur de 25 ans pourrait quitter Tottenham tout au long de la saison. Avec le départ de Mourinho, cependant, il y a de l'espoir que Dele puisse maintenant ressusciter une carrière qui l'a vu passer de l'un des premiers noms sur la feuille d'équipe de Gareth Southgate lors de la Coupe du monde 2018 à indésirable.

"La seule personne que je blâme, c'est moi-même"

L'ex-starlette de MK Dons, cependant, n'est pas sur le point de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. "La seule personne que je blâme, c'est moi-même. Je devrais être performant à un niveau où il est difficile de ne pas me mettre dans l'équipe ou de ne pas me faire jouer. Je ne blâme personne d'autre que moi-même. Travailler avec Mourinho a été une expérience formidable et j'ai beaucoup appris" , a confié l'Anglais dans un entretien exclusif accordé à Goal , tout en humilité et en lucidité.





Désormais, Dele souhaite mettre le passé derrière lui et embrasser l'avenir, sous les couleurs de Tottenham. Les Spurs se lancent dans la nouvelle saison avec l'ancien manager des Wolves Nuno Espirito Santo à la barre en tant que remplaçant permanent de Mourinho. Et Dele tient à montrer au nouvel homme en charge qu'il peut atteindre des niveaux que même l'ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, n'a pas pu sortir de lui. Bref, il entend montrer la meilleure version de lui-même.

"Il [Nuno] a fait un excellent travail chez les Wolves. J'ai hâte de lui parler et de travailler avec lui. C'est un grand manager et c'est une période passionnante. Je veux faire de cette année l'une des meilleures que j'ai eues. Beaucoup de gens ont dit que je devais retrouver la forme dans laquelle j'étais il y a quelques années. Pour moi, je ne veux même pas en arriver là, je veux aller au-delà et atteindre mon plein potentiel pour être le meilleur joueur possible. Cela a été quelques années difficiles, mais j'ai travaillé dur et j'ai analysé ce que je dois faire pour m'améliorer. Je me suis beaucoup entraîné la plupart des jours de mes vacances", a prévenu le milieu offensif.

"Je n'ai pas senti que j'avais besoin de beaucoup de repos, donc c'est juste un entraînement tout au long. Tout le monde recherche ces quelques pour cent supplémentaires, vous devez donc suivre le rythme. Je me sens bien" , a-t-il expliqué. Autant dire que Tottenham peut déjà tenir sa vraie recrue de l'été. Mais cela demande confirmation.