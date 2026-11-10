Exclusif : David Raya dit tout sur ses coéquipiers d’Arsenal, du plus bruyant dans le bus de l’équipe à celui qui a les pires goûts musicaux, et bien plus encore

Partager Suivez GOAL sur Google

David Raya a dévoilé les facéties de ses coéquipiers d’Arsenal dans le vestiaire lors d’un entretien exclusif avec GOAL. Le gardien espagnol n’a pas mâché ses mots, révélant aussi bien qui a les pires goûts musicaux que quels joueurs sont les plus compétitifs à l’entraînement.

Publicité

Dans les coulisses du vestiaire

Raya a livré un aperçu rare de la vie du vestiaire d’Arsenal. Le gardien espagnol s’est prêté à une séance de questions-réponses sur ses coéquipiers, sur un ton léger.

Il n’a pas hésité à glisser quelques critiques taquines parmi ses compliments. Raya a été invité à citer des noms sur des sujets variés, allant des habitudes sur les réseaux sociaux aux capacités de survie.

Les joueurs les plus bruyants et les pires goûts musicaux

Selon Raya, le bus de l’équipe est rarement calme lors des déplacements. Le gardien espagnol a désigné quelques habitués qui font le plus de bruit pendant les trajets.

« Il y en a quelques-uns, a révélé Raya. Je dirais Ebs [Eberechi Eze], Noni [Madueke], Bukayo [Saka]. Ils jouent au Uno et ils crient tout le temps. »

Publicité Publicité

Le gardien a aussi rapidement désigné celui qui a les pires goûts musicaux dans l’effectif. Raya n’a pas hésité à nommer Madueke comme le pire DJ du vestiaire, ajoutant que son coéquipier « ne va pas aimer ça ».

Related Topics

Prochains matchs NEW Premier League 12:30 ARS

La compétition à l’entraînement et les talents culinaires

Raya a également évoqué le niveau d’exigence élevé à l’entraînement. Il a désigné son compatriote espagnol Mikel Merino comme le joueur qui déteste le plus perdre, soulignant qu’« il a cet esprit de compétition en lui ».

Merino était aussi le premier choix de Raya pour lui préparer un dîner, tandis qu’il a déconseillé en plaisantant de manger un plat préparé par le jeune Max Dowman. « Je vais dire Max Dowman parce qu’évidemment, il est jeune et il n’a pas encore les compétences », a expliqué Raya.

Publicité

Parmi les autres distinctions décernées sur le ton de la plaisanterie, Tommy Setford est celui qui passe le plus de temps devant le miroir. Piero Hincapie, lui, a été désigné comme le joueur qui passe le plus de temps sur TikTok.

Un qualificatif particulier pour Timber

Enfin, Raya a été invité à choisir le coéquipier qu’il emmènerait avec lui pour survivre s’ils se retrouvaient bloqués dans un désert. Il a misé sur l’intelligence de Jurrien Timber.

Publicité

« Je dirais Jurrien Timber, a déclaré Raya. Il a cette intelligence en lui et je pense qu’il serait un bon survivant. »