"" Exclusif à Kooora.. Révélation de la date de retour de Luka Zidan et de sa position concernant la Coupe du monde ""

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Une source a révélé la position de Luca Zidane, gardien de but de Grenade et de la sélection algérienne, concernant sa participation à la Coupe du monde 2026, après sa blessure qui a suscité l’inquiétude du Suisse Vladimir Petkovic, entraîneur des Guerriers du désert, avant le rendez-vous mondial.

Luca Zidane, 27 ans, a subi une grave blessure au visage lors du match de son équipe Grenade contre Almería en deuxième division espagnole, dimanche dernier.

Le fils de la légende Zinedine Zidane a quitté le terrain en souffrant de vertiges, à la suite d’un ballon disputé après un corner, et du sang est apparu dans sa bouche, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital.

Cette blessure survient à un moment sensible pour la sélection algérienne, à environ un mois et demi de la Coupe du monde, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, entre le 11 juin et le 19 juillet prochains.

Plus tard, Grenade a annoncé dans un communiqué officiel que les examens médicaux ont confirmé que Zidane souffrait d’une fracture de la mâchoire et du menton, nécessitant une intervention chirurgicale, sans préciser la date de son retour.

"Luca Zidane participera au Mondial"

Getty Images

Une source proche de Luca Zidane a déclaré, dans des déclarations exclusives à Kooora, ce vendredi : « Le gardien sera disponible pour participer avec la sélection algérienne à la Coupe du monde ».

La source, qui a refusé de révéler son nom, a ajouté que Luca reviendra après 3 ou 4 semaines au maximum, et pourrait rejoindre le dernier match de Grenade de la saison en cours en championnat, prévu contre le Sporting Gijón le 31 mai courant.

La source a souligné que le gardien algérien est confiant quant à sa préparation pour participer à la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière.

De son côté, Luca a déclaré via son compte « Instagram » : « L’opération s’est bien passée, la peur était plus grande que le mal, je reviendrai sur le terrain très bientôt ».

Zidane est devenu l’un des piliers de la sélection algérienne ces derniers temps, notamment après son éclat à la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui s’est déroulée au Maroc, puisqu’il a gardé sa cage inviolée lors de 3 des 4 matchs qu’il a disputés dans le tournoi.

La sélection des Guerriers du désert se prépare à participer au Mondial 2026 dans le groupe dix, qui comprend à ses côtés le tenant du titre l’Argentine, la Jordanie et l’Autriche.

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Et l’équipe nationale algérienne entamera son parcours à l’aube du 17 juin prochain en affrontant son homologue argentin.

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