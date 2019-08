EXCLU - Van Persie soutient Solskjaer à Manchester United : "Donnez-lui le temps de développer l'équipe"

L'ancien Red Devil a commenté le déclin de l'équipe d'Old Trafford depuis qu'un légendaire Ecossais a quitté le club il y a cinq ans.

Robin van Persie a affirmé que avait renoncé aux principes qui les avaient conduits au succès après la retraite de Sir Alex Ferguson en tant que manager, en 2013, en suggérant au club de se doter d'une nouvelle philosophie de jeu pour raviver les jours de gloire à Old Trafford.

Le nouveau journaliste de BT Sport, Van Persie, a été présent lors de la dernière saison de Ferguson en tant que coach du club. L'attaquant néerlandais avait inscrit 26 buts pour mener le club à son 20e titre de champion

"Beaucoup de choses ont changé rapidement après Ferguson, même les petites choses", a déclaré Van Persie dans une interview exclusive accordé à Goal. "Manchester United a soudainement commencé à utiliser les médias sociaux. C’est leur opinion, c’est leur club, ils peuvent faire ce qu’ils veulent, mais on pouvait voir que beaucoup de choses bougeaient et changeaient



Sir Alex était un peu plus old school. Il disait non aux médias sociaux, nous sommes des joueurs de football et nous jouons au football, pas trop de trucs commerciaux."

Van Persie estime que la volonté de United de changer de direction depuis le départ de Ferguson a empêché le club de développer une identité qui est devenue la marque de fabrique de certains de ses rivaux nationaux.

Manchester United doit développer une idée claire selon Van Persie



Comment jugez-vous le succès? Si vous jouez pour Manchester, la barre devrait être très haute, mais parfois c'est un peu dur parce que United a gagné des coupes (depuis que Ferguson a pris sa retraite, ndlr)

Manchester United devrait toujours jouer un football offensif. Ils devraient jouer avec des ailiers qui créent, fassent bouger les choses. Jouez avec un No.10 dans le rôle du style Rooney, qui créera et marquera des buts.



C'est mon avis, c'est comme ça que j'aime le voir. C'est ce que je veux voir de toutes les meilleures équipes, mais vous devez comprendre qu'il ne reste qu'un certain nombre de trophées disponibles et que vous ne pouvez pas tous les gagner.



Je pense que si vous regardez City et , comment ils jouent, vous pouvez voir la philosophie de l'entraîneur. Un an, vous gagnerez un trophée, un autre jour, vous ne gagnerez peut-être rien, puis l'autre, vous gagnerez trois, mais si vous jouez avec cette idée pour jouer un football offensif, c’est ce que je vois à Liverpool et City maintenant et qui devrait également être un objectif pour Manchester United.



Pas seulement des trophées, mais une philosophie et maintenant avec Solskjaer, je pense qu'ils ont ça en retour. Il veut attaquer, il veut tirer, il veut créer. Donnez-lui le temps de développer l'équipe", a indiqué Van Persie.