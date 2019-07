EXCLU - Thiago Alcantara évoque le plus gros talent de la Masia à ses yeux et c'est une sacrée surprise

Formé au Barça, le milieu de terrain du Bayern évoque le jeune de la Masia qui a été le plus impressionnant selon lui. Ce n'est pas Lionel Messi.

Si la Masia a perdu un peu de son éclat ces dernières années, le centre de formation du reste une insitution à part où de nombreux joueurs de renom sont passés : Xavi, Busquets, Iniesta, Fabregas et bien évidemment Lionel Messi.

Thiago Alcantara a aussi été formé au Barça et n'a pas hésité à indiquer à Goal, lors d'un entretien exclusif, quel joueur a été le plus grand talent à ses yeux. Son nom ne vous dit sans doute rien mais il s'agit de Gai Assulin selon le milieu de terrain du .

"Il avait mon âge - et il avait toujours une longueur d'avance sur moi. Il a réussi à se classer deuxième et a raté les pros. Après tout, il n'a joué que dans les deuxième et troisième ligues espagnoles. C’est le joueur le plus talentueux que j’ai jamais vu à la Masia ", a déclaré l'international espagnol lors de la tournée américaine du club bavarois, à Los Angeles.

Thiago a rejoint le FC Barcelone en 2005 à l'âge de 14 ans. Là-bas, il a rencontré Assulin, né en 1991. Ce dernier n'est apparu qu'une seule fois en équipe première : c'était en , en octobre 2009, contre Cultural Leonea. Titulaire au coup d'envoi, il avait été remplacé par Eric Abidal au cours de la rencontre.

L'article continue ci-dessous

Il est sans club depuis avril

Assulin a quitté le Barca à l'été 2010 et a ensuite déménagé en , où il a joué pour la réserve de et pour & Hove Albion. Après son retour en en 2012, il a joué pour différents clubs, mais n'a jamais pu s'imposer.

Plus récemment, Assulin a porté les couleurs de l'Hapoël Tel Aviv (janvier à août 2016), du CE Sabadell (jusqu'en février 2018) et du Kairat Almaty. Il est sans club depuis début avril. Assulin, maintenant âgé de 28 ans, a inscrit neuf buts au cours de sa carrière. Un espoir déchu bien loin des promesses de la Masia.