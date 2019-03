EXCLU - Ter Stegen : "La Ligue des champions est le grand objectif de Barcelone et nous savons ce qu'il faut faire pour la gagner"

Le portier allemand estime qu'une solide base défensive peut aider les Blaugrana à remporter une première Coupe d'Europe depuis 2015.

Le gardien de but de Barcelone, Marc-André ter Stegen, insiste sur le fait qu'une défense solide est la clé du club pour atteindre son objectif ultime de remporter la Ligue des champions cette saison. Les champions d'Espagne participent actuellement à la phase finale de la compétition et auront un match retour contre Lyon, au Camp Nou le 13 mars prochain. Les deux équipes ont fait un match nul 0-0 lors du match aller en France, mais le Barca sera le favori pour se qualifier pour les quarts de finale devant ses propres supporters.

Les hommes d'Ernesto Valverde sont sur la bonne voie pour défendre leur titre en Liga. Le Barça a sept points d'avance sur l'Atletico Madrid, deuxième du classement. Ils ont également une finale de Coupe du Roi contre Valence en mai après avoir battu le Real Madrid en demi-finale de la compétition (4-1 en cumulé).

En dépit de son succès en Espagne, la Ligue des champions est la priorité numéro un du Barca, après avoir vu le grand rival du Real Madrid obtenir le fameux trophée au cours des trois dernières saisons. Ter Stegen a admis que la gloire européenne est au l'objectif prioritaire du groupe, tout en soulignant l’importance d’une solide ligne de défense pour remporter la compétition.

"L'élimination contre Rome la saison dernière a été extrêmement amère pour nous, il y avait certainement plus de possibilités pour nous", a-t-il déclaré à Goal et à DAZN.





"[Gagner] la Ligue des champions est notre grand objectif. Il est important de garder cet objectif à l'esprit, mais cela ne signifie pas que nous pouvons négliger nos devoirs dans le championnat. Nous avons encore beaucoup de matchs difficiles à jouer. L'avantage est confortable, mais le Real et l'Atlético sont toujours dangereux.

"Bien défendre [est la clé pour gagner la Ligue des Champions]. Nous avons nos forces devant et nous sommes toujours bons pour marquer des buts, mais, surtout en phase à élimination directe, il est important de concéder le moins de buts possible. Et bien sûr, vous devez être là au bon moment. Le Real n'a pas joué de façon excellente l'année dernière, mais ils étaient là quand c'était important. Vous devez les respecter pour cela."

Le joueur de 26 ans est largement considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but du football européen, mais la position convoitée de n°1 allemand lui échappe toujours. Manuel Neuer du Bayern Munich détient cet honneur et le fait depuis la Coupe du monde de 2010, mais Ter Stegen espère toujours pouvoir dépasser son collègue dans les mois à venir.

"La situation dans l'équipe nationale allemande est la même", a-t-il ajouté. "De bonnes performances dans le club sont les conditions préalables pour pouvoir revendiquer le but de l'équipe nationale. En ce qui concerne cela, je pense que je suis bien placé avec ma personnalité et ma qualité. Il est important que je continue à montrer de bonnes performances au Barça et à rester en forme. Je veux faire pression sur Neuer. Neuer et moi nous comprenons bien. Nous nous parlons d'une manière normale et efficace, nous parlons des situations de jeu, nous nous donnons des informations.

"J'apprécie Manu et ce qu'il a fait pour l'Allemagne. Il a participé à de grands tournois, j'ai un grand respect pour lui. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas entrer dans le but. Je l'ai déjà dit dans le passé, vouloir prendre la position de gardien. Je travaille pour cela. "