EXCLU - Rabbi Matondo (Schalke 04) : "J'ai toujours voulu être comme Thierry Henry"

Passé par Manchester City, l'espoir gallois de Schalke 04 Rabbi Matondo (19 ans) révèle qu'il a toujours voulu ressembler à Thierry Henry.

Formé à , Rabbi Matondo a rejoint les équipes de jeunes de durant l'été 2016. Ce n'est qu'en janvier 2019 qu'il a été transféré à où il s'épanouit pleinement désormais. À 19 ans, l'international gallois se confie sur sa jeune carrière pour Goal.

Sa carrière s'il n'avait pas été footballeur.

"J'aurais pu faire de l'athlétisme."

Les joueurs qui l'ont le plus impressionné.

"Les Gallois Gareth Bale et Craig Bellamy. J'ai aussi adoré regarder Thierry Henry, c'était un joueur spécial. Mon père était fan d' et je regardais régulièrement les Gunners avec lui. Quand j'ai grandi, j'ai continué à regarder des vidéos d'Henry sur YouTube. J'ai toujours voulu être comme lui."

L'intérêt de Manchester City à l'époque.

"City était déjà intéressé un an avant mon transfert. Tout le monde à Cardiff le savait. Mais à l'époque, je n'étais pas sûr à 100% que j'étais prêt à quitter ma maison. Cardiff est ma ville. Mon père et mon agent ont bien étudié l'académie des jeunes de Manchester, et ils étaient si enthousiastes qu'ils m'ont dit que je serais fou si je ne saisissais pas cette opportunité."

D'autres clubs intéressés à ce moment-là.

" , et étaient également intéressés par moi. La façon dont City a persisté a fini par me convaincre."

Son amitié avec Jadon Sancho.

"Quand je suis allé à Schalke, il m'a dit : 'Tu sais que nous sommes rivaux maintenant ?!' Je le respecte en tant que personne et en tant que joueur, mais lorsque nous nous rencontrons sur le terrain, la seule chose qui compte pour moi c'est la victoire."

Les comparaisons avec Sancho.

"Je ne me compare pas à lui. Je veux suivre mon propre chemin. Je suis heureux que les choses se passent bien pour lui et je souhaite, malgré la rivalité, qu'il continue ainsi."

Sa première rencontre avec Ryan Giggs.

"Ryan Giggs est aussi l'un de mes modèles. Il a fait tant de choses et remporté tant de titres. Maintenant, il est mon entraîneur. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé : 'Mon Dieu, c'est vraiment mon entraîneur.' C'était fou que Ryan Giggs ait soudainement voulu savoir quelque chose sur ma famille et ma vie."

Son adversaire le plus coriace.

"Dayot Upamecano du est le joueur le plus coriace contre lequel je n'ai jamais joué. Nous avons eu beaucoup de bons duels."