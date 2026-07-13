Exclu pour des raisons sexuelles, il est décédé subitement… Choc aux Pays-Bas après le décès de De Brink

La Fédération néerlandaise de football a annoncé ce lundi le décès de l'arbitre international Rob De Brink, âgé de 38 ans, exprimant sa profonde consternation et sa grande tristesse, sans toutefois révéler les causes de ce décès.

Son décès intervient quelques semaines après son exclusion de la liste des arbitres sélectionnés pour la Coupe du monde 2026, à la suite de son arrestation au Royaume-Uni pour agression sexuelle sur mineur, une affaire qui avait provoqué une vive polémique dans le monde du football.

Il figurait initialement sur la liste des arbitres sélectionnés pour la Coupe du monde de cet été, avant que sa carrière ne soit brutalement bouleversée par son arrestation pour suspicion d’agression sexuelle sur un adolescent en Grande-Bretagne.

Bien que les poursuites aient été abandonnées par la suite, la Fédération internationale de football (FIFA) a pris la décision définitive de rayer le nom de Debrenk de la liste des arbitres de la Coupe du monde, une mesure que certains ont qualifiée de préventive visant à préserver la réputation de la compétition.

Dans des déclarations précédentes, De Brink avait exprimé sa profonde tristesse face à ce qu’il avait subi, affirmant qu’il était « extrêmement triste d’avoir été accusé à tort », ajoutant qu’il « ressentait une grande déception » d’avoir été privé de la possibilité de participer au plus grand événement footballistique mondial.

La Fédération néerlandaise de football n’a pour l’instant publié aucun communiqué officiel précisant les circonstances du décès ni indiquant s’il était lié aux pressions psychologiques subies par l’arbitre défunt ces derniers temps.

Considéré comme l’un des arbitres les plus prometteurs d’Europe, il avait dirigé de nombreuses rencontres internationales avant que sa carrière ne s’achève de manière aussi tragique.