EXCLU - Pochettino est la priorité du Real pour remplacer Zidane

La direction du Real Madrid a fait de l'actuel coach du PSG sa cible prioritaire pour prendre les rênes de l'équipe première.

Goal est en mesure de confirmer que Mauricio Pochettino est l'option qui est le mieux placé débarquer à Madrid et succéder à Zinedine Zidane. L'Argentin, qui a toujours été très apprécié par le président Florentino Pérez, est cependant lié au PSG et il devra se libérer de cet engagement s'il veut répondre favorablement à l'appel des Merengue.

L'Argentin serait enchanté de recevoir une offre du Real Madrid. C'est même son rêve le plus fou que d'entraîner ce qu'il considère comme la meilleure équipe de l'histoire du football. La grande pierre d'achoppement est qu'il lui reste encore un an sur son contrat dans la capitale française. Des discussions sont prévues entre Pochettino et le conseil d'administration du PSG, mais l'Argentin sait que le Real Madrid est une opportunité en or qu'il ne peut manquer. L'entretien qu'il a accordé au site du club et dans lequel il se projetait déjà vers la campagne à venir ne reflète donc pas du tout son état d'esprit actuel.

Des sources consultées par Goal assurent que Pochettino est l'option numéro un que le Real Madrid vise pour son banc. Deux autres noms sont étudés. Celui d'Antonio Conte, récemment libéré de son engagement auprès de l'Inter Milan, et de Raúl González Blanco, entraîneur du Real Madrid Castilla et qui a rejeté une offre de trois ans en tant qu'entraîneur de l'Eintracht Francfort.

Au Real Madrid, toujours selon nos informations, la porte a toujours été laissée entrouverte avec Pochettino. Il y a eu plusieurs contacts informels du club espagnol avec l'entraîneur argentin. Et maintenant, le Real Madrid va relancer cette piste avec l'espoir que l'Argentin parviendra à se libérer de son bail au PSG. S'il est libéré de son contrat, le Real Madrid entamera officiellement négociations avec l'Argentin. Affaire à suivre.

Pour rappel, Pochettino a atterri à Paris en janvier dernier. Son aventure en France ne fait donc que débuter. Leonardo l'a fait venir pour remplacer Thomas Tuchel avec l'espoir qu'il faire progresser encore plus le club et lui offre enfin la Ligue des Champions. "Poch" n'a cependant pas réussi ce défi. Non seulement il a manqué de relever ce défi, mais il a aussi laissé échapper le titre de champion de France au profit du LOSC.