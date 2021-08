EXCLU - Nani : "Quand vous avez Cristiano Ronaldo, vous n’avez peur de rien"

Partenaire de Cristiano Ronaldo à Manchester United et en sélection, Nani assure s’être inspiré de son compatriote pour s’améliorer.

Luis Nani avait 12 ans lorsqu'il a découvert Cristiano Ronaldo et son incroyable volonté de gagner.

Nani était à Lisbonne pour un essai avec le Sporting C.P., où un Ronaldo adolescent se faisait déjà un nom.

Nani a vite compris pourquoi : lors d'un match de l'équipe des jeunes au complexe d'entraînement du Sporting, Ronaldo s'est retrouvé en larmes sur la touche après que l'arbitre ait décidé de ne pas lui accorder de coup franc, permettant ainsi à l'adversaire de courir à l'autre bout du terrain et de marquer.

L'entraîneur de Ronaldo s'est approché de lui alors qu'il s'apitoyait sur son sort et lui a dit : "Allez, tu ne peux pas faire ça ! Tu dois continuer à pousser. Parfois, des choses vont se produire."

Ronaldo est revenu sur le terrain de jeu, s'est immédiatement retrouvé au bout d'un centre et n'a eu besoin que de deux touches avant d'envoyer le ballon au fond des filets. Nani est stupéfait.

"Voir Cristiano ce jour-là, et comment il se comportait, m'a fait comprendre pourquoi il était si bon", raconte Nani à Goal dans une interview exclusive. "Même à cette époque, vous pouviez voir qu'il était autre chose par rapport aux autres joueurs. "

"Tout le monde disait qu'il serait le meilleur, alors j'ai commencé à le regarder et je me suis dit : 'Je dois m'améliorer'."

"À cet âge, je savais que j'étais bon mais je n'étais pas à ce niveau, alors j'ai commencé à me concentrer sur les meilleurs joueurs comme lui. J'ai commencé à me pousser davantage et, en un mois, j'ai pu constater que je m'étais amélioré très vite."

Nani a réalisé son rêve de jouer pour le Sporting lorsqu'il a fait ses débuts chez les pros en 2005, mais il n'a passé que deux saisons au Portugal avant d'obtenir un transfert de 25,5 millions d'euros à Manchester United.

Sa détermination à essayer d'imiter la mentalité de gagnant de Ronaldo lui avait valu la chance de rejoindre son compatriote à Old Trafford. "C'était magnifique", s'enthousiasme Nani.

Et ils ne se sont pas contentés de partager un vestiaire ensemble. Nani a emménagé avec Ronaldo et un autre lusophone, le milieu de terrain brésilien Anderson.

"C'était génial pour nous", révèle-t-il. "Nous étions trois jeunes joueurs qui aiment la compétition tous les jours et nous avions tout à notre disposition à la maison pour en profiter : natation, ping-pong, tennis, et cela nous rendait meilleurs chaque jour. C'était parfait !"

Alors qu'ils entretenaient une excellente relation en dehors du terrain, la forme exceptionnelle de Ronaldo a maintenu Nani dans l’ombre pendant quelques saisons. Lors de sa première saison, il a été titularisé 16 fois en championnat, mais seulement sept fois lors de la deuxième.

Pourtant, Nani n'a jamais eu de rancune envers son ami. Bien au contraire.

"C'était génial", explique-t-il. "Quand vous avez un joueur comme lui dans votre équipe, vous n'avez peur de rien ni d'aucune équipe. Je pense que c'est le meilleur sentiment que l'on puisse avoir quand on joue avec lui."

"Vous êtes toujours prêt, toujours confiant que vous pouvez gagner et il nous a donné cela chaque saison."

À la fin de la première année de Nani à Manchester, United a remporté le doublé Premier League et FA Cup, un exploit qu'il n'oubliera jamais - notamment parce qu'il n'était pas totalement préparé aux célébrations du titre de United le dernier jour de la saison.

"Je n'étais pas dans l'équipe contre Wigan", se souvient le joueur de 34 ans, "alors j'étais assis dans les tribunes. Quand le but de Ryan Giggs a été marqué, on m'a envoyé au vestiaire pour que je me change pour les célébrations.​"

"Mais je n'avais pas de chaussures. Alors, j'ai cherché des chaussures dans tous les sens et j'ai dû mettre celles d'Owen Hargreaves ! Elles étaient un peu grandes pour moi mais ça ne me dérangeait pas. Je voulais juste fêter ça avec l'équipe."