EXCLU - Mikaël Silvestre : "J'ai dit à Cristiano Ronaldo qu'il allait gagner le Ballon d'Or"

L'ancien défenseur des Red Devils a affirmé que l'homme qui évolue actuellement à la Juventus a "parfois exagéré" lors de ses années à Old Trafford.

En 2003, Manchester United a signé Cristiano Ronaldo à 18 ans en provenance du Sporting CP pour seulement 12 millions de livres sterling, et il s'est ensuite imposé comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire récente du club.

Le Portugais a battu toutes sortes de records tout en inspirant aux Red Devils des succès sur les fronts nationaux et européens, et Silvestre a été l'un de ceux qui ont remarqué son immense potentiel dès le début.

L'ancien défenseur de United a admis qu'il a fallu du temps à Ronaldo pour devenir un produit fini, mais il lui a dit qu'il pouvait atteindre le sommet du jeu grâce à son professionnalisme et à sa volonté de s'améliorer sur le terrain d'entraînement.

"Ronaldo était en train de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Il était encore bâti comme un adolescent et jouait davantage comme un adolescent", a déclaré Silvestre à Goal.

"Il en faisait parfois trop et prenait les mauvaises décisions. Cristiano s'est créé de nombreuses occasions et les a toutes saisies, mais il a fallu du temps et beaucoup de cris de la part de l'entraîneur et de ses coéquipiers pour qu'il reste plus simple et respecte le jeu. Il a appris rapidement et sa réaction a été étonnante, comme vous pouvez le voir maintenant."

"Après quelques années, je lui ai dit qu'un jour il gagnerait le Ballon d'Or. Il a développé la bonne attitude et est devenu plus fort et meilleur."

Ronaldo, qui joue actuellement pour les géants italiens de la Juventus, a participé à 209 matchs toutes compétitions confondues pour les Red Devils, enregistrant 118 buts et 69 passes décisives.

Il a remporté neuf trophées au total à Old Trafford sous la direction de Sir Alex Ferguson, dont trois titres de Premier League et la Ligue des champions, avant de rejoindre le Real Madrid en 2009.

Silvestre a décrit les différences entre Ferguson et Arsène Wenger, avec qui il a joué à Arsenal en fin de carrière.

"Ce sont deux personnages différents. Ce qui les unit, c'est leur passion et leur dévouement pour le jeu et leur éthique de travail", a déclaré le Français. "Ils sont tous deux fous de football. Sir Alex aime toujours assister aux matchs de United à Old Trafford, tandis qu'Arsène travaille pour la FIFA et est impliqué dans toutes les compétitions.

"S'il avait l'opportunité de revenir à Arsenal, je suis sûr qu'il le ferait. Le football est leur vie et ils ont tous deux eu une grande influence sur ma carrière."