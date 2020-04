EXCLU - Micah Richards : "Guardiola aurait adoré Balotelli"

Pour Micah Richards, qui s'est confié à Goal, Mario Balotelli se serait très bien entendu avec Pep Guardiola.

Ancien coéquipier de Mario Balotelli à , Micah Richards affirme que le fantasque buteur italien se serait probablement très bien entendu avec Pep Guardiola, l'actuel manager des Citizens.

"Pep l'aurait probablement aimé. Pep est évidemment passionné et certaines personnes disent même que c'est un peu exagéré, mais il aime vraiment le football et Mario aime vraiment le football également, donc il l'aurait sans doute apprécié ", a déclaré Richards à Goal.

"Mais Pep est un tel perfectionniste sur le terrain, si Mario n'atteignait pas son potentiel, ils pourraient ne pas être d'accord. Quand Sterling marquait un triplé ou gagnait le match à lui tout seul, Pep lui criait dessus sur le terrain et lui parlait de ce qu'il pourrait faire mieux ou pourquoi il n'avait pas fait ceci ou cela. Je ne pense pas que Mario réagirait très bien à ça. Mais sur un plan plus humain, je pense qu'ils s'entendraient parce qu'ils sont deux super gars. "

Richards reconnaît que Balotelli était le chouchou de Roberto Mancini à City et qu'il bénéficiait d'un léger traitement de faveur de la part de son compatriote italien : "Mais Mario, en tant que personne, est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. C'est juste qu'il fait des choses folles. Je suis toujours en contact avec lui et il sera toujours l'un de mes favoris. Je souhaite juste qu'il aurait pu en montrer plus sur le terrain parce qu'il est vraiment l'un des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai joué en termes de capacité, de tir, technique - il est absolument incroyable.", a encore confié l'ancien des Sky Blues.