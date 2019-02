EXCLU - Lucas Moura : "Tottenham a une philosophie un peu différente de celle des autres clubs"

L'international brésilien a le sentiment que les Spurs ont une belle carte à jouer cette saison et cela commence ce mercredi soir contre Dortmund.

L'ailier de Tottenham, Lucas Moura, a loué Harry Kane comme l'un des trois meilleurs attaquants du football mondial et a déclaré à DAZN et à Goal que l'équipe dépasse les attentes sans dépenser cette saison. Les Spurs occupent le troisième rang de la Premier League après 26 matches, à cinq points du leader, Manchester City, qui ont disputé un match supplémentaire.



Les hommes de Mauricio Pochettino sont également toujours dans la course pour la Ligue des champions, avec un affrontement ce mercredi en huitième de finale aller de Ligue des champions contre Dortmund.



Ce qui rend la campagne de Tottenham 2018-2019 à ce jour d'autant plus impressionnante, c'est que le club a négligé de recruter de nouveaux joueurs lors des deux derniers marchés des transferts. Pochettino a optimisé le rendement de son équipe actuelle et, bien que les supporters se soient plaints qu'il faille dépenser plus d'argent sur le plan des renforts, Lucas estime que l'équipe continue de surpasser.



"Les fans veulent toujours que le club achète de nouveaux joueurs", a-t-il déclaré à DAZN et à Goal. "Parfois, quand on ne gagne pas, ils pensent que c'est à cause d'un manque de dépenses. Tottenham a une philosophie un peu différente de celle des autres clubs, et cela ne nous empêche pas de nous battre pour des titres."



"Nous avons un groupe très fort et uni qui finit toujours dans le top quatre de la Premier League, ce qui est très difficile. Nous sommes toujours en compétition dans la Ligue des champions, atteignant toujours les huitièmes de finale."



Les Spurs doivent se passer de leur attaquant vedette Kane depuis le 13 janvier, après s'être blessé à la cheville contre Manchester United. L'avant-centre anglais a connu une nouvelle saison exceptionnelle en club, marquant 14 buts en 22 matches de Premier League, et Lucas l'a décrit comme l'un des meilleurs à son poste dans le monde.

"Harry Kane est dans le Top 3 à son poste"

"Ecoutez, je dirais qu'il est dans le top trois [des attaquants du monde]", a-t-il ajouté. "Il a tellement de qualités, il est impressionnant pour son âge, il est encore jeune. Il marque beaucoup, il a de la technique, beaucoup de puissance, un bon sens du positionnement ... Il est un attaquant complet et un excellent."





Lucas a également expliqué pourquoi il avait initialement décidé de signer pour Tottenham au Paris Saint Germain, révélant qu'il avait toujours rêvé de jouer dans le top niveau du football anglais.



L'international brésilien a marqué huit buts en 30 matches toutescompétitions confondues cette saison et s'est imposé comme un membre clé de l'effectif de Pochettino.



"Deux choses m'ont aidé à décider de signer pour Tottenham", a poursuivi Moura. "L’essentiel était que je ne jouais pas, parfois je n'étais même pas dans l’équipe."



"En plus de cela, j’ai senti que le moment était venu de passer à autre chose. J’ai beaucoup appris au cours des cinq années passées au PSG, j'ai réalisé beaucoup de choses, je me suis fait de grands amis, mais il était temps de relever de nouveaux défis. La Premier League a toujours été un excellent objectif, un grand rêve."



"Je suis très heureux pour le moment. Jouer en Angleterre a été une très bonne expérience. Représenter un grand club, jouer en Ligue des Champions. Tout a été très agréable."