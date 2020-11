EXCLU - Lopetegui : "Les fans de Séville vous transmettent l'enthousiasme et l'exigence"

L'entraîneur revient sur ses 17 premiers mois à Séville, s'est souvenu de son succès en Ligue Europa et donne les clés pour continuer à grandir.

Les préjugés sont de mauvais compagnons de voyage, ils nous laissent presque toujours une image biaisée des situations et des personnes, mais à bien d'autres occasions ils finissent par donner lieu aux surprises les plus agréables. La relation entre le et Julen Lopetegui a commencé par des turbulences et s'est terminée par un beau mariage. La lune de miel a eu lieu en août et en , l'Espagnol soulevant la sixième UEFA Europa League de l'histoire du club.

Après 17 mois à Séville, le Basque comprend déjà parfaitement ce qu'il appelle "le monde de Séville", un écosystème avec ses codes et avec des supporters dévoués et exigeants qui le remercient de leur redonner la gloire tout en lui demandant de ne pas arrêter la cataracte des succès. L'entraîneur ressent un enthousiasme et une exigence lorsqu'il parle exclusivement à Goal de Séville, de "son" Séville et de la façon dont sa deuxième année sur le banc du Ramón Sánchez-Pizjuán se déroule.

J'ai l'impression qu'à Séville vous avez trouvé un endroit où vous êtes heureux ?

"J'apprécie mon métier et la ville. Ma famille est la même, nous allons bien et c'est important. Les entraîneurs sont des personnes, nous avons des personnes derrière nous, qui nous suivent, qui souffrent et il est important qu'ils se portent bien. Dans mon cas, ils le sont. Nous sommes ravis de cette ville merveilleuse, de l'accueil des personnes et de tout. Au niveau du club, nous sommes très heureux de travailler et d'être responsables du FC Séville".

Que vous disent les fans quand ils vous voient dans la rue?

"Si nous avons gagné, ils sont heureux (rires). Les gens depuis le début nous ont donné de l'affection, des encouragements et de l'enthousiasme mais aussi l'exigence que l'on ressent au moment où l'on atterrit dans la ville et un peu dans ce qu'est Séville et son monde".

J'imagine qu'ils vous manquent au stade.

"Le football a du sens lorsque vous jouez pour vos fans. Nous faisons un grand effort pour nous adapter. Nous savons que nos fans continuent d'exister, ils nous suivent depuis leurs maisons et continuent avec leurs préoccupations, leur enthousiasme et leur énergie. Bien que nous ne les voyions pas, nous gardons cela à l'esprit. Nous jouons pour eux".

À Cologne, en finale de la , vous avez pleuré comme un "Sévillista", qu'avez-vous ressenti à ce moment-là?

"C'est un spectacle d'excitation et de joie. Dans une année de football, il y a beaucoup de moments complexes et difficiles, il y a beaucoup de travail avec beaucoup de gens au club, pas seulement les joueurs ou le staff technique. Il y a du travail de la direction sportive, des gens qui nous entourent dans le club, du président, du conseil d'administration, de tout le monde. Arriver au sommet de cette façon est une joie pour tout le monde. Je l'ai exprimé comme ça mais c'était de la joie".

Étiez-vous triste de ne pas avoir pu célébrer avec les fans ?

"Ce sont de très beaux moments, qui restent logiquement à retenir. Nous l'avons fait virtuellement mais aussi dans le réel. Je sais que dans la maison de chaque supporter de Séville, ils se sont couchés plus heureux cette nuit-là. C'est un moment difficile dans l'histoire de notre pays à cause de tout ce qui se passe et donner cette joie aux fans de Séville est ce qui donne un sens à notre travail".

Le tournoi était comme un film, vous avez été plusieurs fois au bord du KO mais vous vous êtes toujours relevé en train de se lever. Est-ce l'essence de ce FC Séville ?

"Dans un match, dans un format Coupe du Monde et Euro, tout est important, chaque détail et chaque instant. C'est vrai qu'il y a des nuances. Il faut avoir raison et ne pas avoir de malchance. Nous avons eu le mérite de nous relever dans des moments complexes avec trois penaltys contre nous et, à notre tour, dans les moments où nous nous levions, nous avons trouvé des ressources. Parfois cela n'arrive pas. Pour remporter un championnat avec ces caractéristiques, de nombreuses circonstances doivent être en notre faveur et heureusement elles se sont produites".

Nous connaissons tous les recrues de Monchi, mais quelle est son influence sur le quotidien de l'équipe?

"Il y a des informations très fluides qui vont et viennent au jour le jour pour prendre les décisions correspondantes dans chaque cas. Il est très proche de notre quotidien et cela nous aide et nous rend plus forts".

Vous avez fait paraître normal que Séville domine ou Barcelone. L'exigence est la clé du succès à Séville, mais c'est injuste parfois ?

"En , chaque match est très difficile, pas seulement face à Chelsea. Il y a un degré supplémentaire de difficulté dans tous les matches. Chaque match est différent, c'est difficile. Les gens sont conscients de la difficulté de concourir en Ligue des champions et de concourir en et de pouvoir se battre avec ces équipes. Nous devons contrôler ce que nous faisons. Nous faisons confiance à nos vertus et essayons d'éliminer tous nos rivaux et de les contraindre. Parfois nous y arrivons et parfois non. L'évaluation des gens est hors de notre contrôle".

On parle beaucoup de savoir si Séville doit regarder dans le miroir de l'Atlético de Madrid. Séville est-il plus proche de l'Atleti maintenant ou est-il encore loin?

"Nous devons chercher à continuer à croître et à nous améliorer. Nous devons continuer à relever les défis qui nous attendent dans le cadre du caractère exceptionnel de cette année. Nous voulons pouvoir nous améliorer en et continuer à bien concourir en Ligue des champions. Ce sont deux grands défis difficiles et complexes. Nous ne cherchons pas plus loin. Ce que nous avons fait l'année dernière, c'était l'année dernière. Maintenant, nous dépendons de ce que nous faisons d'ici mai. Le mois de mai est très loin et nous devons nous concentrer sur le quotidien. Je me répète beaucoup mais il n'y a pas d'autre secret dans le football que de regarder le quotidien. Il est inutile de regarder le voisin ou l'autre. Il faut se regarder, être autocritique, s'améliorer et savoir ce qu'on fait bien pour le consolider et ce qu'on fait de mal pour l'améliorer et essayer de s'assurer que tous les joueurs vont bien. J'espère que nous avons le plus grand nombre d'acteurs pour relever ces défis".

J'imagine qu'il est difficile de remplacer un joueur comme Banega et que les yeux sont tournés vers Rakitic ?

"Éver (Banega) nous a rendus meilleurs à bien des égards. Il a fait une très bonne année, il a également été moins bien et a terminé à un très haut niveau, tout comme Reguilón. Ce sont des joueurs qui ne sont plus là, nous les remercions pour ce qu'ils nous ont donné. Il faut faire attention et surveiller ceux qui sont là, qui vont maintenant nous aider à gagner des matches et avoir toute notre confiance. Cela fonctionne pour Ivan (Rakitic) et pour tout le monde. Tous les joueurs ont besoin de temps pour s'adapter mais personne n'a à porter la dalle pour remplacer qui que ce soit. Ivan est Ivan et essaie de donner le meilleur de lui-même et de nous aider. Il grandit beaucoup en tant que joueur et il va nous aider en étant Ivan, pas Banega".

Aviez-vous peur que Koundé ne parte ?

"Il continue avec nous et je pense que c'est bon pour nous et pour le joueur. Il est à un âge où il doit continuer à grandir, à s'améliorer et à développer ses bonnes conditions. Avant, il n'allait pas en équipe nationale et il était l'un des joueurs avec qui nous avons fait un peu plus de travail individuel. Maintenant, il y a moins de temps mais il est logique qu'il aille dans l'équipe des moins de 21 ans en raison de l'évolution qu'il a eue. Il a un bon caractère pour apprendre, c'est un garçon mûr, très curieux de savoir ce qu'il doit améliorer et c'est très bien".

Si Navas avait joué pour le ou Barcelone, aurait-il été considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire de l' ?

"Jésus a une carrière enviable. Il a fait partie d'équipes comme , il a été et continue d'être dans l'équipe nationale espagnole, il a été champion du monde. Maintenant, il s'est reconverti à un nouveau poste de manière très brillante et est performant à un très haut niveau. Je pense qu'il a une grande reconnaissance dans le monde du football. Il continue de jouer en équipe nationale à 35 ans. À cet égard, je ne pense pas qu'il manque de reconnaissance dans le monde du football".

Les attaquants de Séville marquent-ils peu de buts ?

"L'important est que les buts soient marqués par les joueurs du FC Séville. Dans ce cas, les attaquants ont déjà marqué plusieurs buts cette année et ils continueront de le faire. Les joueurs ont certaines caractéristiques et ils sont bons pour Séville. Le succès face au but passe par certains moments. Luuk (De Jong) a connu une séquence à un moment clé et réapparaîtra. L'important est que l'équipe ait un bon comportement collectif, que nous continuions à générer des occasions et à gérer la possibilité d'avoir de nombreuses options de marquer des buts et les buts continueront à venir".

Qu'attendez-vous de l'avenir au FC Séville, vous voyez-vous ici pendant de nombreuses années au-delà de ce contrat de trois ans ?

"Nous nous voyons en compétition au jour le jour, lors du prochain match. Nous sommes très exigeants au quotidien et je ne cherche pas plus loin. Cela ne vous aide pas du tout. Vous devez vous concentrer à donner le meilleur de vous-même dès le réveil et c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer. Je suis heureux à Séville et penser à la continuité dans une équipe est très agréable mais nous savons tous à quoi ressemble le football. Je suis heureux et ravi".