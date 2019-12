EXCLU - Hummels : "Dortmund doit mettre le réveil"

L'expérimenté défenseur allemand reste optimiste quant à la saison du Borussia Dortmund mais reconnaît que les performances doivent s'améliorer.

Troisième de avec cinq points de retard sur le leader, le , mais deux points d'avance sur le , septième, le connaît un début de saison étrange, alternant le très bon et le moins bon, parfois même lors d'une même rencontre. Dans une interview accordée à Goal et DAZN, Mats Hummels a avoué que le Borussia Dortmund doit se montrer beaucoup plus régulier qu'à l'heure actuelle même au sein d'un même match.

"Nous regardons juste nos performances - et elles ont été très changeantes cette saison. Mais rien n'est encore perdu. Lorsque nous retrouvons notre forme et que nous faisons une série, nous pouvons rapidement arriver là où nous voulons être au classement. Ce serait bien si ça arrivait comme ça et nous sommes en pleine forme lorsque les titres seront distribués. Jusque-là, nous devons rester là-haut", a expliqué le défenseur allemand.

"Le niveau a augmenté en "

"Une partie de nous doit parfois être un peu réveillée dans les matchs. La victoire 4-0 contre Leverkusen (en septembre) semble convaincante, mais en fait nous avons eu de gros problèmes dans les 20 premières minutes. Nous allons parfois dans les matches et nous voyons comment cela fonctionne. Parfois, nous actionnons l'interrupteur uniquement lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen. Si nous maîtrisons cela, nous pouvons être une équipe de haut niveau. Nous devons nous débrouiller par nous-mêmes. Quand on regarde les séances d'entraînement, il y a eu un développement ces dernières semaines: mentalité, attitude et acuité", a ajouté Mats Hummels.

Le défenseur allemand admet qu'il a la responsabilité d'être un leader et de montrer l'exemple : "J'essaie de remplir le rôle dans le vestiaire et de prendre des responsabilités. Surtout sur le terrain où je conduis, commande et encourage verbalement. C'est déjà un problème dans notre équipe que parfois nous sommes un peu silencieux. C'est pourquoi il est très important que les dirigeants prennent l'initiative. Et aussi, en dehors du terrain, vous devez jouer ce rôle positivement et en tant que modèle pour les rendez-vous, les entretiens et les séances d'autographes".

Mats Hummels a donné son regard sur l'évolution du championnat allemand : "En Bundesliga, aucune équipe ne survole vraiment devant. C'est principalement parce que le niveau - contrairement à ce qui est souvent écrit - a clairement augmenté. Les petites équipes ne se rendent plus à Dortmund ou au Bayern pour être battues. Ils sont devenus beaucoup plus forts tactiquement et individuellement et ont un plan clair. C'est pourquoi les grandes équipes bien connues perdent beaucoup plus de points. Mon grand objectif est de terminer la bonne première moitié de la saison 2019 dans la nouvelle année avec un titre. Nous voulons rester dans les trois compétitions et être là quand ça compte".