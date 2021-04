EXCLU - Hamit Altintop : "Manchester City est le favori de la Ligue des champions"

Avant les quarts de finale de la Ligue des champions, Goal a rencontré l'ancien international turc pour une interview exclusive.

Hamit Altintop gonfle ses joues et pousse un soupir. "Pas mal, hein? il sourit". Quelques bons matches et un peu d'histoire aussi, non?" Les quarts de finale de la Ligue des champions sont arrivés et, comme nous tous, l'ancien international turc est excité. C’est Altintop, qui a disputé la finale 2010 pour le Bayern Munich et a fait de nombreuses apparitions dans la compétition avec Schalke, le Real Madrid et Galatasaray, qui est responsable des matchs alléchants de cette semaine. C'est lui, en sa qualité d'ambassadeur de l'UEFA pour la finale à Istanbul, qui a tiré les équipes à Nyon le mois dernier.

"Je suis très content du tirage au sort !" dit-il à Goal. "Je pense que chaque supporter de football aime ce genre de matches et devrait être enthousiasmé pour eux". La semaine commence avec deux chocs ce soir, les favoris du tournoi Manchester City affrontant le Borussia Dortmund tandis que le Real Madrid et Liverpool, 19 Coupes d'Europe à eux deux, s'affrontent.

Puis, mercredi, nous avons une répétition de la finale de la saison dernière alors que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s'affrontent en Allemagne, tandis que le Chelsea de Thomas Tuchel affronte Porto, vainqueur de la Juventus de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale. Altintop, bien sûr, adorerait voir le Bayern et le Real Madrid se rencontrer lors de la finale phare de mai à Istanbul. Milieu de terrain talentueux et polyvalent, il a passé quatre saisons en Bavière, remportant six trophées majeurs avant de s'installer à Madrid pendant un an en 2011.

Son séjour en Espagne a peut-être été de courte durée, consistant en seulement une douzaine d'apparitions au total, mais il conserve une forte affection pour les Merengue, même s'il accepte que l'équipe de Zinedine Zidane soit actuellement en retrait. "Ils forment une équipe de qualité. Mais pas la grande qualité créative qu'ils avaient il y a quelques années avec Cristiano et Angel Di Maria. Le Real a une stratégie différente maintenant. Ils ont encore de grands joueurs avec Karim Benzema, Sergio Ramos, Thibaut Courtois. Ils ont d'excellents milieux de terrain avec Luka Modric et Toni Kroos, des meneurs de jeu de grande qualité et d'expérience. Mais il y a un manque en attaque".

"Ils ont Vinicius et de jeunes joueurs comme ça, ils ont la vitesse mais pas l'expérience et la constance d'un Cristiano, ou même de quelqu'un comme Gonzalo Higuain qui était là quand j'ai joué au Real. C'est plus une question de travail d'équipe maintenant, on ne peut plus compter sur Cristiano Ronaldo pour marquer un triplé chaque semaine ou deux buts de Higuain, trois passes de Di Maria, ce genre de choses ! Les scores sont maintenant plus 1-0, 1-1, 2-1, vous savez ?", a ajouté le Turc.

"Je sais que les supporters espagnols ne sont pas vraiment satisfaits du Real Madrid, mais avec la qualité de l'équipe qu'ils ont en ce moment, ils ne sont pas dans une si mauvaise position - les quarts de finale de la Ligue des champions et toujours avec une chance de gagner La Liga… ", a conclu Altintop. Comment voit-il alors le match de Liverpool ? "C’est une grande histoire, une grande culture, un vrai feu !" il sourit. "C’est un match que je veux voir, et tous les fans de football ressentiront la même chose, j’en suis sûr".

"Les deux équipes ne sont pas à leur plus haut niveau cette saison, mais nous savons que les deux ont une grande histoire dans cette compétition. Liverpool a eu des blessures qui les ont touchés cette saison, mais vous ne pouvez jamais les sous-estimer en Ligue des champions !". Altintop parle avec éloge du développement de son compatriote Ozan Kabak - "il est en bonne forme et ses performances augmentent" - et pense que Thiago Alcantara, l'un de ses successeurs au milieu de terrain du Bayern Munich, pourrait détenir la clé de l'équipe de Jürgen Klopp.

"Il a eu un début difficile, mais c'est toujours difficile pour un joueur si l'équipe change tout le temps, surtout en défense. Thiago doit jouer avec le ballon, ne pas toujours courir vers son but. C'est un meneur de jeu. Mais je pense qu'il peut faire la différence dans les prochains mois, peut-être même contre le Real Madrid, avec sa qualité et son expérience. C'était un très bon transfert pour Liverpool. Leurs problèmes ont été des problèmes d'équipe, pas de Thiago. Vous voyez, lorsque tout le monde était en forme, les niveaux de performance étaient aussi élevés que possible. Maintenant, il leur manque un ou deux joueurs, des joueurs importants, et vous pouvez voir la différence", a analysé Altintop.

Quant au Bayern, il craint pour son ancien club sans leur meilleur buteur avec ses 42 buts toutes compétitions confondues, Robert Lewandowski. "Cela change tout", dit-il. "Avant cette nouvelle, je pensais que le Bayern Munich sur deux matchs était bien sûr favori. Mais maintenant, sans lui, ce sera très intéressant. Et avec Neymar de retour, cela rendra les choses encore plus difficiles".

Et Manchester City ? Les leaders de la Premier League sont les favoris des bookmakers, bien qu’ils aient trébuché ces dernières saisons contre des équipes qu’ils étaient censés vaincre. "Je pense qu'ils sont les favoris", dit Altintop. "Pep Guardiola a remporté tous les trophées sauf celui-ci avec eux, donc pour lui ce sera très spécial. Il a toujours été critiqué pour ne pas avoir remporté la Ligue des champions, et peut-être qu'il le mérite cette saison. Ce sont des favoris, ou au moins l'un des deux favoris !"

"Mais n’oublie pas Chelsea ! Ils vont bien avec leur nouvel entraîneur, hein? Thomas Tuchel est un excellent manager. Il a cette poker face. Vous ne savez pas à quoi il pense. Il est le contraire de Jürgen Klopp, qui est très émouvant. Tuchel, il est plus difficile à lire". Altintop affirme que les préparatifs de la finale de mai, qui se tiendra au stade Ataturk d’Istanbul, sont presque terminés. Il espère que le match pourra même accueillir jusqu'à 35 000 supporters.

"C'est possible", dit-il. "Nous avons encore un peu à faire ces dernières semaines, pour contrôler les choses avec le virus, et si nous pouvons le faire, je crois que nous pourrons jouer la finale avec au moins 50% de supporters. Je pense vraiment que oui". Quelle différence cela ferait pour l'occasion, hein? "Absolument", ajoute-t-il. "Avec les fans, ils font parfois la différence. Ce sont eux qui vous motivent. Surtout dans quelque chose comme une finale. Ils peuvent vous pousser lorsque vous perdez votre pouvoir et votre foi".

"Regardez Liverpool en 2005 quand ils ont battu Milan à Ataturk. Croyez-moi, sans fans, il n'y aurait aucun moyen de changer ce match. Mais comme tout le monde le sait, les supporters de Liverpool ont joué leur rôle à la mi-temps, toujours derrière l'équipe, toujours derrière le club, et cela a donné aux joueurs une motivation différente pour revenir. Les supporters sont plus qu’une grande partie de ce match".

Nous terminons notre discussion avec la question de la mort. Qui s'attend-il à voir jouer en finale le 29 mai? "Puis-je répondre après le match aller des quarts de finale?!" il rit. "Non, non, je vais vous dire. Je pense que la finale sera Manchester City et le Real Madrid". Il fait une pause, avant d'ajouter : "Mais j'espère que ce sera entre le Bayern Munich et le Real Madrid!"