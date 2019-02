EXCLU GOAL - Tagliafico (Ajax) visé par l'Atlético et le Real

Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Ajax Amsterdam, l'argentin suscite les convoitises des deux clubs de la capitale espagnole en vue de l'été prochain.

Que Nicolás Tagliafico soit dans le viseur des meilleures équipes d'Europe est un secret de polichinelle. Mais le fait que le latéral de l'Ajax Amsterdam et de l'Albiceleste soit surveillé de près par les deux équipes les plus puissantes de la capitale espagnole, comme l'a appris Goal, est une information.

L'arrière gauche de 26 ans achève sa deuxième saison à Amsterdam, où il est arrivé après son passage à Independiente, en Argentine. Désormais devenu un élément clé de sa sélection et présent en Russie pour y disputer la dernière Coupe du Monde aux côtés de Lionel Messi et des siens, Tagliafico vit un moment privilégié. Et à Madrid, on l'aime deux fois : au sein du Real ainsi qu'au sein des Colchoneros. À noter que son contrat prend fin en 2022.

Vers une bataille entre Merengue et Colchoneros ?

À la Maison Blanche, on se sait sur la pente descendente au poste de latéral gauche, car Marcelo tarde à retrouver son niveau et pourrait même quitter le navire en juin pour se rendre à la Juventus rejoindre son grand ami Cristiano Ronaldo, si toutefois le Real Madrid ne veut pas le garder. De plus, Reguilón est certes en pleine progression, mais n'est pas encore confirmé. C’est pourquoi, dans le club merengue, les évolutions de Tagliafico sont suivies avec attention.

Justement, l’Argentine déjà rencontré le Real Madrid lors du match aller de la Ligue des Champions, durant lequel il avait été l’auteur du fameux but annulé. Prochainement, il devrait cette fois disputer le match retour au Bernabéu, où existent d'excellents rapports à son sujet.

D'autre part, il y a le ferme intérêt de l'Atlético de Madrid, qui cherche également à remplacer Filipe Luis - qui n'a pas encore renouvelé son contrat - et potentiellement le Français Lucas Hernandez, qui pourrait éventuellement rejoindre les rangs du Bayern Munich cet été. Si c'était le cas, Diego Simeone pourrait avoir besoin de renforts. Néanmoins, chez les Colchoneros, la piste la plus avancée mène à Álex Telles, défenseur du FC Porto, comme peut l'affirmer Goal.

Si Tagliafico quittait finalement l'Ajax Amsterdam pour rejoindre une équipe espagnole, il ne s'agirait pas d'une première expérience sur le sol ibérique, lui qui, entre 2012 et 2013, a disputé une saison au Real Murcia, lorsque l'équipe évoluait encore en deuxième division. De retour par la grande porte ?