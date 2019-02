EXCLU GOAL - Sonny Anderson : "Guardiola n'a rien appris de Van Gaal, c'est plutôt l'inverse"

Avant Lyon-Barça ce mardi, Sonny Anderson revient pour Goal sur la relation entre Pep Guardiola et Louis Van Gaal au Barça entre 97 et 2000.

Sonny Anderson estime que Pep Guardiola n'a rien appris de Louis Van Gaal. Le Batave aurait plutôt appris le jeu du Barça de son capitaine de l'époque.



Guardiola a joué sous les ordres de Van Gaal pendant trois saisons de 1997 à 2000, remportant deux titres de Liga au passage.



Van Gaal est ensuite parti prendres les rênes de la sélection néérlandaise, tandis que Guardiola est devenu coach du Barça en 2008.



Dans un entretien exclusif à Goal, Anderson affirme que "Guardiola n'a rien appris de Van Gaal".



“Pep savait déjà tout ce qu'il y avait à savoir pour devenir un grand coach. Pour moi, c'est Van Gaal qui a tout appris de Pep sur comment comprendre le jeu du Barça".



“Van Gaal aimait les passes longues et Guardiola les courtes et à partir de ces conversations, nous avons défini le stype que nous avons pratiqué pendant des années".



“Van Gaal donnait certaines instructions et ensuite, sur le terrain, Pep faisait suivre à la manière dont le Barça devait jouer en se basant sur son style et son histoire. C'est Guardiola qui a appris à Van Gaal comment le Barça devait jouer".



L'ère Van Gaal a coincidé avec les débuts des légendes Carles Puyol et Xavi, qui sont devenus des figures de proue du règne de Pep Guardiola par la suite.



"Je m'y attendais,” a confié Anderson pour Goal. “C'était dur pour de tels joueurs de jouer ensemble. Puyol a toujours été un grand défenseur qui nous avait montré son caractère dès le premier jour".



“Xavi avait aussi beaucoup de qualités dès le début. Ils ont été capables de faire de grandes choses, eux qui ont grandi ensemble. Ils savaient quoi faire".



Le Barca rend visite à Lyon ce mardi et devra faire face à une équipe qui a déjà battu deux favoris de la Ligue des champions cette saison, que sont Manchester City et le PSG :



"Si le Barça se voit l'emporter facilement à Lyon, je pense que ce sera l'inverse,” a dit Anderson en connaissance de cause, lui qui a porté les couleurs des deux clubs durant sa riche carirère.



“C'est une équipe avec des joueurs de qualité qui ont tendance à augmenter leur niveau de performance contre les plus grosses équipes, je pense qu'ils sont même capables de battre le Barça en France".

“Le Barça devra faire très attention à Lyon".