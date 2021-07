EXCLU GOAL : Roberto Martinez mise sur deux Belges pour le Ballon d'Or

La Belgique affrontera l'Italie en quarts de finale de l'Euro 2020 vendredi alors que la "génération dorée" tente à nouveau de gagner un trophée.

"Si je vous donnais 100 €", je demande à Roberto Martinez, "les parieriez-vous sur Romelu Lukaku pour le Ballon d'Or ?". "Je partagerais 50 € pour Romelu Lukaku et 50 € pour Kevin De Bruyne", dit-il sans perdre de temps. "Je pense que les deux, dans leurs rôles, ont été les meilleurs du football mondial. J'espère donc qu'ils pourront obtenir les récompenses qu'ils méritent". Martinez est l'entraîneur de la Belgique, l'équipe n°1 au classement FIFA depuis trois ans. Lukaku vient de remporter la Serie A et De Bruyne la Premier League, chacun étant considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète à son poste.

Si la Belgique remporte l'Euro 2020, dans lequel elle affronte l'Italie en quart de finale vendredi à Munich, alors Lukaku et De Bruyne y seront pour quelque chose. Lukaku, en particulier, est devenu un joueur majeur de la sélection. Mis de côté par Manchester United il y a deux ans, l'attaquant s'est transformé en l'un des meilleurs buteurs en activité. Il a déjà marqué trois fois en quatre matches à l'Euro, dont le premier but belge du tournoi.

Il a été marqué à Saint-Pétersbourg, à peine quelques heures après que le coéquipier de Lukaku à l'Inter, Christian Eriksen, s'est effondré alors qu'il jouait pour le Danemark contre la Finlande. Il a dédié le but à son collègue du club. "Cela vous montre la personne qu'est Romelu", a déclaré Martinez à Goal depuis Tubize. "C'est une personne attentionnée. Il y a des valeurs qui sont plus importantes que simplement gagner ou perdre et la façon dont vous gagnez est la façon dont nous vivons la vie. Et je pense que c'était un moment merveilleux que Romelu Lukaku vient de dire: "L'importance de ce moment était que Christian allait bien". Et nous voulions célébrer avec lui".

Martinez, alors qu'il entraînait Everton, a signé Lukaku pour un montant record de plus de 30 millions d'euros alors qu'il était encore un joueur joueur. Il est, admet-il, "un peu partial" lorsqu'il s'agit d'évaluer les capacités de Lukaku car il a "une forte affection pour lui". "Nous parlons d'un Romelu Lukaku qui est plus qu'un buteur depuis son arrivée à l'Inter", dit-il à propos du meilleur buteur du pays. "Il est arrivé dans le bon club, au bon moment, avec le bon entraîneur [Antonio Conte] et a développé cette incroyable maturité.

"Ce n'est pas seulement le buteur que nous connaissons tous. C'est quelqu'un qui peut affecter le jeu, il peut affecter les joueurs autour de lui. Il peut vraiment vraiment influencer ce que vous allez faire sur le terrain. Il a toujours 28 ans, les records de buts sont incroyables, mais je pense que Romelu Lukaku est devenu un footballeur très mature au cours des 14 derniers mois". De Bruyne, l'autre joueur de classe mondiale de la Belgique, a "de la chance" d'être toujours dans présent à l'Euro 2020, admet Martinez.

Un tacle en retard de Joao Palhinha au dernier tour – une victoire par élimination directe contre le Portugal et Cristiano Ronaldo – a empêché De Bruyne de terminer la rencontre en raison d'une blessure à la cheville, mais il et est prêt pour le match contre l'Italie. Plus tard dans le même match, le capitaine de Martinez, Eden Hazard, a ressenti une gêne aux ischio-jambiers et a également dû être remplacé. "Les conséquences ont été très positives", a déclaré Martinez à propos des blessures, "parce que nous pensions qu'il pourrait être possible que les deux joueurs soient exclus du tournoi, et il a été confirmé que ce n'était pas le cas. Dans le cas de Kevin, je dois admettre que Kevin a été très, très chanceux dans ce défi. Cela aurait pu être bien pire".

"Nous étions simplement soulagés et ravis que ce ne soit pas ce moment", a déclaré Martinez à propos de l'élimination du Portugal et la menace de voir Cristiano Ronaldo marquer son 110ème but sur la scène internationale contre son équipe - les attentions se tournent maintenant vers l'Italie et un autre ennemi familier. Roberto Mancini, le manager de l'Italie, était en charge de Manchester City lorsque Martinez a dirigé l'un des plus grands chocs de l'histoire du football anglais - la victoire finale de Wigan Athletic en FA Cup 2013 contre City.

"Peut-être qu'il ne s'en souvient même pas !", plaisante Martinez à propos de cette rencontre, mais note ensuite que l'Italien est l'un des entraîneurs les plus "méticuleux" du football. "Ce que Roberto Mancini a fait avec l'Italie est un exemple", dit-il. "Trente et un matchs sans défaite, cela vous montre juste le vrai travail. Quiconque joue, il sait exactement ce qu'il doit faire. Je ne taris pas d'éloges sur le travail que Robert Mancini a fait avec l'Italie".

Et alors que Lukaku, De Bruyne et d'autres noms bien connus de l'équipe belge se préparent à aller plus loin qu'ils ne l'ont fait lors de la Coupe du monde 2018, où ils ont été battus en demi-finale par la France, Martinez est conscient que le moment est venu de laisser une trace. "Cette génération affecte les deux ou trois prochaines générations à l'avenir", dit-il à propos de ses joueurs. "Ils établissent de véritables normes pour les jeunes joueurs qui arrivent".

"Cette génération mérite de remporter un trophée pour son héritage. Je pense que ce groupe de joueurs mérite que dans 50 ans, 60 ans, les gens parlent de ces joueurs comme des joueurs qui ont apporté un trophée au football belge. Les connaissant, la façon dont ils travaillent et la façon dont ils s'en soucient, ils le méritent", a conclu Roberto Martinez. Les Diables Rouges ont une occasion en or de le faire cet été lors de l'Euro 2020.