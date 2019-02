EXCLU GOAL - Prince-Désir Gouano (Amiens) : "Je rêve de jouer pour la Côte d'Ivoire"

Le défenseur d'Amiens Prince-Désir Gouano (25 ans) annonce en exclusivité pour Goal son désir de porter le maillot de la Côte d'Ivoire.

Cela fait plus d'un an et demi qu'il est arrivé en Ligue 1, et Prince-Désir Gouano nourrit maintenant des ambitions internationales. Sélectionné régulièrement dans les équipes de France U18, U19 et U20, le défenseur de 25 ans espère intégrer la sélection ivoirienne, avec l'espoir de disputer la Coupe d'Afrique des Nations l'été prochain.

En exclusivité pour Goal , l'ancien joueur de la Juventus déclare : "Ce serait un rêve pour moi de jouer pour la Côte d’Ivoire. Ça a toujours été un rêve, et si je n'ai pas affiché ce souhait jusqu'à présent, c'est parce que je savais que je devais m'imposer dans un club avant d'avoir l'ambition d'intégrer cette grande sélection. Aujourd'hui, je suis titulaire à Amiens, je joue, je suis capitaine. J'ai plus de stabilité dans ma vie de footballeur. Ce qui me permet de me focaliser là-dessus."

Prochain rendez-vous en mars

Prince-Désir Gouano est arrivé à Amiens à l'été 2017 en provenance du Vitoria Guimarães (Portugal). Il s'est rapidement imposé en tant que titulaire en Picardie, poussant l'entraîneur Christophe Pelissier à lui confier le brassard de capitaine dès la mi-saison l'an dernier. Une trajectoire ascendante pour un joueur aux ambitions élevées.

Déjà qualifiée pour la CAN 2019, la Côte d'Ivoire disputera son dernier match des éliminatoires contre le Rwanda le 22 mars prochain. D'ici là, le sélectionneur Ibrahim Kamara annoncera les joueurs retenus pour ce rendez-vous. Une liste que Prince-Désir Gouano scrutera à coup sûr de très près.