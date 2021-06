Exclu GOAL - Pau Torres répond à l’intérêt du Real Madrid

Pisté par le Real Madrid ou encore Manchester United, Pau Torres ne se voit pas quitter Villarreal, son club formateur.

Depuis une semaine, une page s’est tournée du côté du Real Madrid. Après seize ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos et le club madrilène se sont quittés, après que les deux parties n’aient pas réussi à se mettre d’accord pour prolonger l’aventure.

Le capitaine madrilène parti et peut-être Raphael Varane également, le club madrilène doit désormais trouver un remplaçant. Si Eder Militao et Nacho sont toujours présents et que David Alaba a rejoint les rangs madrilènes, les Merengue se sont mis en tête de recruter Pau Torres. Le défenseur central de Villarreal dispute actuellement l’Euro 2020 avec la Roja où il forme la charnière avec Aymeric Laporte.

Vainqueur de la Ligue Europa avec le Sous-Marin jaune et donc directement qualifié pour la Ligue des Champions, Torres est à une moment charnière de sa carrière. A 24 ans, il est donc courtisé par le Real Madrid mais aussi par Manchester United, que les rumeurs annoncent comme favori pour le récupérer.

A la veille du match couperet de la sélection espagnole pour une qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro, le défenseur s’est confié en exclusivité à Goal. Malgré l’effervescence et le prestige des clubs qui le suivent, Pau Torres n’a pas l’intention de mettre les voiles et assure que les belles choses qui vont arriver le seront avec la tunique jaune.

"J'ai un contrat à Villarreal, je viens de remporter le premier titre du club, nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions et c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Maintenant, je me concentre sur l'Euro. Ensuite, la Supercoupe d’Europe (contre Chelsea) et de belles choses viendront, donc je suis totalement calme."​

A la question de savoir s’il était possible de dire "non" au Real Madrid, le défenseur espagnol a renchéri sur l’amour de sa ville.

"Je vis dans ma ville natale, très calme, je fais de belles choses et je me bats pour de grandes choses avec l'équipe de ma ville natale. Je suis totalement calme, pour le moment je ne regarde que le match de l'Euro, mercredi."

Les courtisans sont prévenus, il va falloir sortir des arguments solides pour convaincre le joueur de quitter son cocon.