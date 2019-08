EXCLU GOAL - Mario Gotze : "Ne pas participer à la Coupe du Monde était très difficile"

En exclusivité à Goal, Mario Gotze s'est confié sur sa non-sélection à la dernière coupe du monde et sur son avenir à Dortmund.

Héros de la finale de la Coupe du Monde 2014 face à l’ (1-0, a-p.), Mario Gotze avait vécu des années post-champion du monde plutôt compliquées est marquées par les blessures. Une mauvaise passe qui s’est terminée l’année dernière par une très bonne saison 2018-19 avec le , après ne pas avoir été retenu au Mondial 2018 avec la Mannschaft.

"C'était vraiment très limite et difficile. Je suis un professionnel depuis l'âge de 17 ans. Je suis arrivé dans l'équipe nationale à l'âge de 18 ans, j'ai fêté mes succès et réussi 65 sélections. Néanmoins, la non-sélection (à la Coupe du Monde, ndlr) a été une expérience importante pour moi, à partir de laquelle j'ai appris et tiré de bonnes conclusions. L’accepter était vraiment difficile. L’affection de mes proches a été très important pour moi" a expliqué le milieu de terrain de 27 ans.

Mario Gotze satisfait du mercato de Dortmund

Maintenant de retour vers son meilleur niveau, Mario Gotze pense que les signatures de Julian Brandt et Thorgan Hazard seront essentielles pour aider le Borussia Dortmund à reconquérir le titre de , devant le Bayern.

"Je pense que Julian Brandt est vraiment très bon", a-t-il déclaré à Goal dans une interview exclusive. "Je l'ai connu avec l'équipe nationale et je pense qu'il peut encore nous amener à un niveau supérieur, surtout quand on voit ses exploits de la saison dernière. Il peut évoluer aussi bien dans l’axe que sur les ailes. C'est un très bon transfert pour le Borussia Dortmund."

Hazard, qui avait auparavant échoué aux côtés de son frère Eden à , a rejoint la avec Monchengladbach en 2014 et s'est imposé comme l'un des joueurs les plus efficaces de la ligue. "À Gladbach et avec la , il a montré de très bonnes performances. Je trouve ça génial de recruter de bons joueurs et de permettre à la compétition d'atteindre le prochain niveau. Cela nous aidera certainement à devenir encore plus performants et à former une meilleure équipe"

"Il me reste un an de contrat..."

De son coté, Gotze ne se pose pas la question de savoir s'il pourrait partir à l'étranger et mettre fin à sa décennie en Bundesliga. "C'est évidemment un problème, car ce n'est que ma dixième saison de Bundesliga", a-t-il déclaré. "Tout peut arriver dans le football, mais ce n'est pas comme si j'avais toujours su où je voulais vraiment aller.

A présent, il me reste un an de contrat à Dortmund et je me sens bien en Bundesliga. Sinon, je n'aurais pas joué ici depuis si longtemps" a-t-il conclu.