EXCLU GOAL - Lizarazu classe Kylian Mbappé juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

L'ancien joueur du Bayern Munich a comparé les Bleus de 1998 à ceux de 2018 et a livré son classement des meilleurs joueurs du monde où figure Mbappé.

L'ancien latéral gauche du Bayern Munich s'est exprimé sur la double confrontation avec Liverpool, en huitième de finale de Ligue des champions. Le match aller se dispute ce mardi à Anfield (21h).

"Liverpool est en pleine forme en Premier League", déclare-t-il à Goal. "Ils étaient finalistes de la Ligue des champions l'année dernière et ils sont encore plus forts cette année. Je pense que c'est le plus gros test que pouvait avoir le Bayern parce que je pense que Liverpool est l'un des trois favoris pour le titre cette saison."

"Ils jouent actuellement très bien, alors que le Bayern n'est pas au mieux. Ils ne jouent pas très bien en championnat et sont deuxièmes, ce qui, comme vous le savez, n'est pas suffisant. Donc je pense que ça va être un match très difficile et excitant pour le Bayern."

Le champion du monde 1998 est également revenu sur le parcours des Bleus en Russie, se prêtant au jeu des comparaisons avec sa propre génération. "C'était un magnifique accomplissement pour la France en Russie et je dois dire que [Didier] Deschamps a fait un excellent travail avec cette équipe."

"Je pense que par-dessus tout, l'esprit des deux équipes était le même. Didier Deschamps a amené le même état d'esprit dans l'équipe de 2018 que celui qui régnait à notre époque."

"Cette équipe de France n'a pas cherché les individualités, mais les joueurs qui conviendraient le mieux dans son système de jeu. Je pense que notre équipe était également plus âgée, mais nous étions capables de mieux contrôler les matches. L'équipe de 2018 avait beaucoup de jeunes joueurs et s'appuyait beaucoup sur la contre-attaque."

Un style de jeu qui convenait parfaitement à Kylian Mbappé, souvent impressionnant en Russie. "Je pense qu'il peut être la prochaine superstar du football, il en est déjà une. Il est le meilleur jeune joueur du monde et après [Cristiano] Ronaldo et [Lionel] Messi, il n'y a pas de raison qu'il ne devienne pas le meilleur joueur du monde."

Le jeune attaquant français a inscrit ce dimanche contre Saint-Etienne son 19e but en 18 matches de Ligue 1 cette saison, une performance inédite pour un attaquant français depuis 45 ans.