EXCLU GOAL - Liverpool : Luis Diaz comparé à Luis Suarez par Stewart Downing

L'ancien ailier des Reds Stewart Downing estime que les débuts impressionnants de Luis Diaz à Liverpool sont similaires à ceux de Luis Suarez. Il pense également que Mohamed Salah restera au club. Le Colombien a pris Anfield d'assaut depuis son transfert de Porto en janvier pour 60 millions d'euros. Son arrivée a donné un nouvel élan à l'équipe de Jurgen Klopp, qui cherche à remporter la gloire dans quatre compétitions.

Downing bluffé par Luis Diaz

Luis Diaz a déjà remporté la Carabao Cup et a marqué deux fois en 12 apparitions jusqu'à présent, mais c'est son attitude et son rythme de travail, autant que ses qualités, qui ont attiré l'attention sur la Mersey. Downing, qui a fait 91 apparitions pour Liverpool entre 2011 et 2013, a déclaré qu'il a été impressionné par Diaz depuis son arrivée, et a comparé l'impact du joueur de 25 ans à celui de Suarez.

Il a déclaré à GOAL : "Diaz a été brillant. La première chose que je regarde quand un joueur arrive en Premier League, c'est le côté physique. Comment vont-ils gérer tout ça ? Mais on dirait qu'il aime ça. Il s'y met, il se relève et il recommence. Suarez était un peu comme ça. Il avait toutes les capacités du monde, mais il avait aussi ce désir ardent de ne jamais abandonner. Je regarde Diaz et je vois ce même désir".

"Il a pris ses marques. Cela aide que l'équipe gagne et qu'il ait des joueurs incroyables autour de lui. Le manager a pu le faire entrer et sortir, choisir les matchs qu'il commence et ceux où il sort du banc. Il a réussi à trouver ses marques et on dirait qu'il est là depuis des années. Cela en dit long sur lui qu'il ait été capable de faire ça", a ajouté l'ancien joueur de Liverpool.

"Jota et Diaz ont eu confiance en eux"

Liverpool étant toujours en course pour un "quadruplé" historique avant le mois d'avril, la profondeur de l'effectif devrait jouer un rôle important. L'équipe de Klopp a été critiquée par le passé pour sa dépendance à l'égard de certaines personnes, en particulier son trio d'attaque composé de Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino. Mais avec Diaz à bord, et avec Diogo Jota qui s'est également imposé comme une star depuis son transfert des Wolves en 2020, les Reds semblent avoir les options pour relever tous les défis.

Downing a déclaré : "C'est génial pour nous en tant que supporters, mais pour Jurgen, il y a tellement de grandes décisions à prendre en termes d'équipe à jouer, de gestion de l'effectif... Dans le passé, on regardait Mane, Salah et Firmino et on se disait : 'ils ne bougeront pas'. Mais maintenant, c'est trois sur cinq ou six, n'est-ce pas ? Ils ont réussi à s'améliorer alors qu'ils étaient au sommet, ce qui n'est pas facile à faire. Il n'est pas aussi facile que l'on pourrait le croire de convaincre des joueurs de venir rejoindre une équipe qui a été si bien installée. Les joueurs veulent jouer, et pendant longtemps, nous avons su quelle serait la ligne d'attaque de Liverpool".

"Je regarde toujours Tottenham et Harry Kane, et les gens disent : "Comment font-ils pour recruter un remplaçant pour le meilleur attaquant du monde ? Eh bien, vous devez vous faire confiance, être capable d'être performant et de vous intégrer dans l'équipe. Beaucoup de clubs étaient à la recherche de Diaz - je sais qu'Everton, les Spurs, Leeds étaient tous à la recherche - mais ça n'aurait pas pu mieux se passer pour lui, je ne pense pas. Il a eu le meilleur club et Liverpool a eu un grand joueur. C'est tout à son honneur d'être venu et de s'être fait confiance. Beaucoup de joueurs auraient pu se demander s'ils allaient jouer, mais Diaz, tout comme Jota, s'est fait confiance et regardez l'impact que ces deux-là ont eu", a conclu Downing.

"Je pense que Salah va rester"

Downing a également abordé la situation à laquelle Liverpool est confronté avec Salah, sans aucun signe à ce stade d'un accord sur un nouveau contrat avec la superstar égyptienne. "Cela prend du temps", a-t-il déclaré. "Je sais que ça semble être une grosse affaire parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, mais pensez au contrat que Salah va chercher. Il a 29 ans, il va en avoir 30, c'est probablement son dernier gros, son dernier gros engagement, donc ça va forcément prendre du temps".

"Il y aura des offres, mais il ne rejoindra pas une équipe aussi bonne que Liverpool. Il veut gagner des choses, il veut jouer pour un grand club, un grand manager, et obtenir un contrat agréable et sain, et pour moi Liverpool coche toutes ces cases. Je pense qu'il serait très étrange de voir Salah partir cet été. S'il veut gagner des choses, de grandes choses, la meilleure chance qu'il a est ici. Où qu'il aille, il sera bien payé, mais il y a plus que cela. Liverpool offre tellement à un joueur en termes d'histoire, de fanbase et de qualité de son équipe. Et la Premier League est le meilleur championnat du monde, alors pourquoi voudrait-il partir ? Je pense qu'il va signer", a conclu l'ancien joueur de Liverpool. Les fans des Reds espèrent que la prédiction de Stewart Downing se réalisera.