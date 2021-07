Après avoir fait une proposition à laquelle le joueur a tardé à répondre, le Real est aujourd'hui enclin à se séparer de Raphaël Varane.

L'avenir de Varane (28 ans) fait actuellement les gros titres de la presse spécialisée en cette période de mercato, mais il est toujours au Real Madrid et il n'est pas sûr qu'il change d'air. L'arrière central français a reçu une offre de prolongation pour son contrat qui expire en 2022, mais il n'y a pas répondu. Et pour cause ; il se trouvait à l'Euro et voulait se concentrer sur cette compétition avec son pays.

Au Real Madrid, on semble désormais tenir pour acquis le fait que Varane ne rempilera pas du côté de Santiago Bernabéu. Une cession apparait aussi comme urgente afin de ne pas le perdre gratuitement dans quelques mois. En ce sens, il y a déjà eu des pourparlers entre tous les acteurs impliqués pour sa possible signature par Manchester United, dont une décision formelle est attendue à court terme.

Florentino Pérez a fait l'éloge récemment de son sociétaire Français dans sa récente interview dans "El Transistor" et le footballeur voit le président avec le même respect, avec qui il entretient un lien vieux de dix ans. Les deux parties veulent, et sont sûres d'obtenir, une solution élégante et amicale. Cela sera aidé par la très bonne relation qui existe avec Manchester United. Le club anglais émerge comme la destination la plus probable pour l'ancien lensois.

Pour Varane, ce n'est pas une question d'argent

Ni dans la proposition de l'entité madridista ni dans celle des Anglais, l'argent ne constituera le principal facteur de refléxion pour Varane. Ce dernier est surtout soucieux de bénéficier d'un bon projet sportif, voire de découvrir un nouveau championnat. Pour cette raison, certains bruits qui ont circulé dans ce sens ont été surprenants : il est considéré comme étrange qu'une offre de salaire de 7 millions par an ait filtrée alors que le joueur en perçoit actuellement environ 6. Quelle que soit l'issue de ce dossier, l'intéressé aura droit à une rétribution qui correspond à ses exigences.

Le Français doit rejoindre l'entraînement le 23 juillet, bien qu'aucune date n'ait été fixée pour l'issue de l'affaire. Cela pourrait avoir lieu plus tôt, si les négociations se déroulent bien, mais aussi plus tard. Dans ce second cas, ce ne serait pas un problème pour lui de débuter la pré-saison avec Ancelotti.

L'Italien, avec qui il partage une agence de représentation, souhaite qu'il reste. La confiance du coach, couplée au départ de Ramos, qui lui donnerait encore plus de galons, serait la clé pour renverser la situation. En plus, en cas de statu quo, Varane sera plus proche d'être capitaine (il est actuellement devancé par Marcelo et Benzema pour ce rôle) et le joueur avec le plus de titres (maintenant il en a 18, tandis que le recordman Gento en est à 23) du Real Madrid.