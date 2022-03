EXCLU GOAL - Kuyt : "Ten Hag mérite l'opportunité Manchester United"

Manchester United s'offrirait "un grand manager" s'il engageait Erik Ten Hag, selon l'ancienne star néerlandaise Dirk Kuyt. L'entraîneur de l'Ajax est l'un des principaux candidats pour remplacer l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick à Old Trafford la saison prochaine, et a eu un entretien pour le poste au début du mois.

Certains, dont le sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise Louis van Gaal, ont suggéré que Ten Hag devrait y réfléchir à deux fois avant d'accepter un rôle à Manchester United, tandis que Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui et Luis Enrique seraient également sur la liste des candidats retenus par le club. Dans une interview exclusive à GOAL, Kuyt, qui a remporté 104 sélections avec les Pays-Bas et fait plus de 200 apparitions en Premier League avec Liverpool, a évoqué la situation relative à Manchester United et à son compatriote.

Manchester United : Van Gaal conseille Ten Hag d'éviter "ce club commercial"

"Ten Hag est un grand entraîneur expérimenté. Il a fait son apprentissage, si vous voulez, avec la deuxième équipe du Bayern Munich, puis à Utrecht et maintenant à l'Ajax. C'est un grand manager qui s'est beaucoup amélioré, sur le terrain et en dehors. Je sais que certains doutaient de son niveau d'anglais, de ses performances devant la caméra, mais on le voit grandir chaque semaine en tant que manager, et je pense qu'il peut faire un excellent travail dans n'importe quelle équipe de haut niveau en Europe. Ses tactiques, sa façon de penser le football, sont très intéressantes, et ce serait formidable s'il avait une opportunité dans une équipe de haut niveau", a analysé Dirk Kuyt.

Gravenberch est future star

Kuyt a également évoqué d'une autre personne importante qui est liée à un départ de l'Ajax, la jeune star du milieu de terrain Ryan Gravenberch. Le jeune homme de 19 ans, qui a terminé septième du NXGN 2021, est dans le viseur du Bayern Munich, qui a fait une offre de 25 millions d'euros au début du mois. Manchester United serait également intéressé, le contrat de Gravenberch expirant en 2023.

Kuyt a validé le profil du milieu de terrain néerlandais : "Nous avons tellement de joueurs talentueux aux Pays-Bas, et Gravenberch est définitivement l'un d'entre eux. Il se débrouille très bien à l'Ajax. Il a eu quelques matchs où il ne jouait pas, quand Ten Hag choisissait d'autres milieux de terrain, mais il revient maintenant et il est certainement l'une des futures stars du football".

"Aux Pays-Bas, on parle beaucoup de son transfert au Bayern Munich, ce qui serait une grande étape pour lui, mais nous disons aussi qu'il est parfois préférable de rester un peu plus longtemps et de jouer quelques matches de plus ici. Parfois, les joueurs partent trop vite, et de nos jours, il n'est pas facile de passer de l'Eredivisie à la Bundesliga ou à la Premier League, ou à n'importe quelle grande championnat en Europe, car le niveau des équipes de haut niveau est très élevé. Mais pour moi, c'est une future star et il a tout pour être un grand joueur pour les deux prochaines années", a conclu l'ancien attaquant de Liverpool.

Van Dijk "de retour à son meilleur niveau"

Après avoir disputé la finale de la Coupe du monde avec les Pays-Bas en 2010, puis fait partie de l'équipe qui a terminé troisième au Brésil quatre ans plus tard, Kuyt est bien placé pour parler de l'équipe néerlandaise actuelle, et en particulier de son capitaine, la star de Liverpool Virgil van Dijk : "C'est génial de voir ce que fait l'équipe néerlandaise. Après la Coupe du monde 2014, ne pas participer à un tournoi jusqu'à l'Euro l'année dernière, c'était dur".

"Mais nous sommes de retour à la Coupe du monde au Qatar, avec Louis van Gaal et une grande équipe. Et avoir un capitaine comme Virgil van Dijk, un joueur de Liverpool, c'est fantastique. J'espère qu'il pourra rester en forme, car c'est un personnage très important sur et en dehors du terrain", a ajouté Dirk Kuyt.

"Van Dijk est très bien. Je suis tous les matchs de Liverpool, bien sûr, et le voir revenir comme il l'a fait, c'est très impressionnant. Ce n'est pas facile de revenir d'une blessure aussi grave. Je pense que Jürgen a pris une très bonne décision en le faisant jouer une fois par semaine en début de saison. Vous pouviez voir qu'il progressait. Puis, lorsque Jürgen Klopp lui a fait confiance pour jouer deux fois par semaine, son niveau n'a cessé de croître. Il est maintenant à son meilleur niveau", a conclu le Néerlandais.