EXCLU GOAL - Henrichs : "Thierry Henry réussirait à entraîner un grand club aujourd'hui"

La légende d'Arsenal occupe actuellement le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de Belgique après un passage infructueux en Ligue 1.

L'ancien défenseur latéral de Monaco Benjamin Henrichs a révélé qu'il avait été "choqué" d'apprendre le limogeage de Thierry Henry en tant que manager du club en janvier 2019 et a déclaré qu'il avait eu connaissance de la nouvelle via les réseaux sociaux. Henrichs, qui évolue actuellement au RB Leipzig, a salué son ancien entraîneur et a estimé qu'il serait un manager performant à l'avenir.

"J'ai appris le licenciement d'Henry sur Instagram"

Thierry Henry n'a pas dirigé au même niveau que Monaco par la suite, et est actuellement entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge. L'international allemand, s'exprimant en exclusivité pour Goal et SPOX, a déclaré : "En fait, j'ai appris via la chaîne Instagram de 433 que Henry était licencié. J'étais un peu choqué. J'ai ensuite contacté Youri Tielemans qui connaissait bien Henry dans l'équipe nationale belge. Il m'a dit que c'était vrai et que Leonardo Jardim allait probablement revenir".

"Au début, je ne pouvais pas le croire - et le lendemain, Jardim était effectivement de retour. C'était très surprenant. En Allemagne, un tel retour n'aurait probablement pas été envisageable, mais en France, c'était possible. D'un point de vue sportif, les choses n'allaient pas du tout bien, nous perdions tous les matchs et soudain, l'entraîneur avec lequel nous n'avions pas eu de succès peu de temps auparavant revient", a déclaré le polyvalent défenseur passé par l'AS Monaco entre 2018 et 2021.

"Henry avait une vraie connaissance du sujet"

Louant les capacités de la légende française en tant que manager et parlant de ses méthodes d'entraînement, le joueur de 25 ans a déclaré : "C'était un très bon entraîneur. S'il prenait en charge une vraie équipe de haut niveau aujourd'hui, ça marcherait. On pouvait voir qu'il avait une telle connaissance du sujet. C'était vraiment impressionnant. Son entraînement était très exigeant. Il est tout simplement Thierry Henry, une vraie légende."

Actuellement à Leipzig, le défenseur allemand est revenu sur son passage mitigé à l'AS Monaco : "Je n'ai jamais regretté ce transfert. J'ai trop évolué en tant que personne pendant cette période. Bien sûr, mes espoirs là-bas n'ont pas été comblés. Nous avions beaucoup de jeunes joueurs et il s'est avéré que le niveau à Leverkusen était plus élevé".

"Lorsque j'ai soudainement moins joué pendant le deuxième mandat de Jardim, je me suis dit : Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe ici ? Puis un nouvel entraîneur est arrivé. En général, je peux dire que j'ai vécu de nombreuses situations différentes dans le football et que j'ai appris que la patience est souvent de mise. Même s'il est très difficile de l'avoir dans ces situations", a conclu Henrichs.