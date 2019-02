EXCLU GOAL - Gbamin (Mayence) : "Je me sens prêt pour une nouvelle étape"

L'international ivoirien, aujourd'hui à Mayence en Allemagne, se confie pour Goal sur sa progression, son avenir, ou encore la Coupe du Monde.

Jean-Philippe Gbamin, aujourd'hui joueur de Mayence en Bundesliga, revient pour Goal sur son parcours, l'échec des Elephants à se qualifier pour la Coupe du Monde en Russie, ou encore son avenir, alors qu'un transfert vers un club plus huppé est évoqué pour l'été prochain.

Sur un possible transfert cet été

"Je me sens prêt pour une nouvelle étape et j'imagine démarrer un nouveau chapitre. De par mes performances, je me suis fait remarquer par les clubs et je vois là une bonne chance de passer un pallier dans mon développement personnel et sportif. Pour le moment je suis concentré à 100% sur Mayence et je suis très satisfait de notre progression. Pour ce qui se passera à l'issue de la saison, nous devons encore attendre."

Sur sa progression à Mayence

"J'ai eu le développement que j'espérais. La première saison a été une année d'apprentissage dans un championnat que je ne connaissais pas. La deuxième année, j'ai pu montrer ce que j'avais appris et prouver ce dont j'étais capable. Grâce à cela, les clubs me remarquent. C'est pour cela que je suis allé en Allemagne. Mais je promets que ce n'est pas la fin ici. Je suis convaincu de mes capacités et je deviens encore meilleur !"

Son interdiction de transfert par Mayence l'été dernier

"Evidemment, l'annulation du club m'a d'abord frustré. Le contraire ne serait pas normal, je pense. Je pensais qu'un transfert était possible. C'est pour ça que j'ai rendu tout cela public. Cela s'est finalement terminé différemment. Ce n'était pas un problème pour moi, parce que ce sont des choses qui arrivent en football. Dès que j'ai réalisé que la porte était fermée, j'ai repris ma vie. J'ai continué à m'entraîner normalement et je pense pouvoir dire que mes performances n'en ont pas souffert. Mentalement, cela ne m'a pas du tout arrêté."

Sa décision de jouer pour la Côte d'Ivoire [il a porté le maillot de l'équipe de France U-21]

"Quand [Hervé] Renard m'a appelé, je venais juste de signer mon premier contrat professionnel et je voulais prendre mon temps pour décider. A ce moment-là, c'était trop tôt pour moi. Je voulais simplement me développer en tant que joueur. C'était logique pour moi de m'engager trois ans plus tard. Je n'ai jamais voulu attendre après la France. Toute ma famille vient de Côte d'Ivoire, donc c'était une question de coeur pour moi."



La déception de ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde en Russie

"C'était la plus grosse déception de ma carrière jusqu'ici. Il ne nous manquait qu'une victoire pour aller en Russie. Tous les joueurs étaient dévastés, tout le pays a souffert avec nous. Nous devons maintenant voir que nous progressons en tant qu'équipe, parce qu'encore une fois, je ne veux plus louper une Coupe du Monde."