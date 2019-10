EXCLU GOAL - Des anciens du Real Madrid et du Barça racontent un report du Clasico

Amancio Amaro et Juan Manuel Asensi, anciens joueurs du Real et du Barça, ont évoqué le report du Clasico pour Goal.

Le premier choc entre le Barça et le ne se jouera pas le 26 octobre prochain. C’est ce qu’a décidé la le Comité de la compétition à la suite d’une réunion. Le but étant d’éviter tout débordement en rapport avec la crise que connait actuellement la région de la Catalogne. Les instances ibériques ont donné aux deux clubs concernés jusqu’à lundi prochain pour choisir une date. Le Barça et le Real ont jusqu'au 21 octobre à 10h, sinon c'est la fédération qui choisira. Pour le moment, les deux clubs tentent d'avancer leurs pions. Le Real a proposé le 18 décembre. Aucun verdict définitif n'a été pris.

"Je ne pense que ça profite à l'une des deux équipes"

Goal a rencontré Amancio Amaro, ancien joueur de Real Madrid, et Juan Manuel Asensi, passé par le Barça, qui ont tous deux connu une situation similaire. Ces deux joueurs avaient disputé un Clasico au Camp Nou en 1972, un match qui avait dû être retardé à cause du décès de Julio Cesar Benitez, qui portait les couleurs blaugrana. Asensi a marqué le seul but de ce choc joué deux plus tard.

"Je ne pense pas que retarder Clasico profite à une équipe, les joueurs veulent jouer le plus tôt possible pour tenter de gagner plus de points, mais dans le cas des sports, cela n'a aucune conséquence au-delà des différentes circonstances", a-t-il expliqué pour Goal."Peut-être que cela apporte un avantage à l'équipe qui a des blessés, il y aura plus de temps pour se mettre en forme mais cela concerne les deux équipes. Messi peut être en meilleure forme mais c'est aussi le cas de Bale, je pense que ça va être positif pour les deux équipes... Dans notre cas, nous avons dû jouer ce Clasico deux jours après à cause de la mort d'un coéquipier, nous avons accusé le coup parce que c'était notre ami".





Amancio était dans le camp d'en face. "C'est vrai, nous avons dû jouer deux jours après ce que était prévu à cause de la mort d'un joueur de Barcelone", se remémore l'ex-pensionnaire de la Maison Blanche. "Évidemment, cette décision était la bonne, aucune discussion à ce sujet. Les conséquences que cela pourrait avoir sur le terrain pour eux ? Cela ne change rien", affirme-t-il.

A noter aussi que la Ligue veut absolument que le match en question se déroule le week-end et non en milieu de semaine. En raison des engagements qu’elle a avec ses partenaires et de la visibilité qui doit être accordée à ce choc, la priorité reste à une programmation un après-midi de samedi. Pour rappel, il était d’abord question que l’affiche soit inversée et que le match se joue d’abord à Santiago Bernabeu plutôt qu’à Camp Nou, mais elle a été vite abandonnée.