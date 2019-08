EXCLU GOAL - Dele Alli encense Tanguy Ndombele : "Ce sera un plaisir de jouer avec lui"

Le milieu de terrain des Spurs s'est confié à Goal et s'est montré très satisfait du recrutement de Tanguy Ndombele.

Après avoir eu des difficultés dans l'entre-jeu de la saison dernière, Dele Alli a révélé son enthousiasme de jouer aux côtés de la nouvelle recrue Tanguy Ndombele. L'ancien milieu de terrain lyonnais a rejoint les Spurs pour un contrat record de 60 millions d'euros cet été. Il n'a pas tardé à impressionner les supporters puisqu'il a été très bon lors de sa première participation en pré-saison contre la .

Alli a lui-même été impressionné de ce qu'il a vu du Français et s'est montré satisfait à l'idée que Ndombele soit à ses côtés au milieu du terrain. "Il a l'air d'être un très bon gars. De toute évidence, nous n'avons pas encore passé trop de temps ensemble. Il s'est très bien - et très rapidement - installé, ce qui est toujours bon.

C'est un joueur qui semble aimer attaquer, vous savez que ce sera un plaisir de jouer avec lui. Il a l'air d'être rapide, il est fort, physique et très bon avec le ballon aussi. Alors, je suis content de lui" a confié l'international anglais à Goal.

Tandis que Alli manquera le premier match de la saison contre en raison d'une blessure au tendon, le joueur de 23 ans espère que l'arrivée de Ndombele lui permettra de jouer un rôle plus offensif lors de cette campagne. Le milieu de terrain des Spurs espère bien augmenter ces stats, lui qui n'a inscrit que cinq buts la saison dernière.

"Je sais que c'est un peu un cliché, mais je pense que lorsque vous jouez pour une équipe comme Tottenham avec autant de joueurs incroyables, vous êtes content de jouer n'importe où, juste pour aider l'équipe, a déclaré Alli. Mais vous savez que j'aime bien marquer des buts, faire des passes décisives et jouer plus haut, si j'en ai besoin. J'aime ça, mais je pense que ça varie aussi en fonction du jeu"

"Perdre en finale était difficile à accepter"

Ayant terminé la saison dernière avec une défaite face à en finale de la Ligue des Champions (0-2), Alli admet que la défaite était extrêmement difficile à digérer, mais il espère que les Spurs utiliseront ce revers pour aller de l'avant.

"C’était difficile, évidemment, de perdre le match après tout le travail difficile qui avait été accompli (pour y arriver)", a-t-il déclaré. "C’était une période compliquée, mais nous avions des matches internationaux après et nous avons donc dû penser à autre chose le plus rapidement possible pour mieux nous préparer. Mais, évidemment, dans une telle compétition, perdre en finale était difficile à accepter"

"Mais je pense qu'en tant qu'équipe et individuellement, nous devons nous souvenir des moments que nous avions après ce match. C'était un sentiment horrible et nous devons le canaliser de la bonne façon, essayer de l'utiliser à notre avantage dans le futur" a conclu Dele Alli.