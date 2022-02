Exclu Goal : Belletti revient sur les premiers pas de Messi au Barça

Ancien latéral du FC Barcelone, Juliano Belletti, a révélé que Lionel Messi était déjà si bon durant sa jeunesse qu'il ne pouvait même pas donner un coup de pied à l'attaquant argentin.

En 2004, Belletti était au sommet de son art et venait d'arriver au Camp Nou après un passage réussi à Villarreal.

Messi, en revanche, commençait tout juste à recevoir des invitations pour s'entraîner avec l'équipe professionnelle et Belletti se souvient encore de la première fois où il a partagé le terrain avec le garçon qui allait remporter sept Ballons d'Or.

Messi incontrôlable



"Lorsque je me suis entraîné pour la première fois contre Messi, je n'avais jamais entendu parler de lui", a déclaré Belletti à GOAL. " [Andres] Iniesta est venu et m'a demandé si je savais qui était Messi et il m'a prévenu de faire attention car il est bon."

"Il m'a dit 'fais attention' pendant le meilleur moment de ma carrière. J'étais dans la meilleure forme de ma vie ! Mais quand il recevait le ballon à l'entraînement, il ne se souciait pas de savoir contre qui il jouait. Il se trouve que c'était moi cette fois-là."

"Le un contre un, quand je pensais même à essayer de le tacler, je me suis aperçu qu'il m'avait déjà battu. C'était simplement comme ça... J'ai essayé de lui donner un coup de pied mais je n'ai pas pu. Je n'arrivais pas à l'avoir."

"Ce n'était définitivement pas une situation normale de voir un joueur aussi bon sortir de l'académie et aller directement dans notre équipe."

Belletti a confiance en Xavi

En tant qu'homme qui a marqué le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2006 contre Arsenal, Belletti conserve sans surprise un lien fort avec le FC Barcelone.

Il a également joué aux côtés de Xavi, qui est récemment revenu au Camp Nou en tant qu'entraîneur, et le Brésilien a la plus grande confiance dans la capacité de son ancien coéquipier à aider les Blaugrana à se remettre des problèmes financiers et institutionnels qui ont conduit Messi à quitter la Catalogne l'été dernier pour le Paris Saint-Germain.

"Nous savons combien Messi a été important pour ce club", a ajouté Belletti. "C'est un joueur qui a élevé le niveau et amélioré les choses pendant 14 ans. Cela semble presque impossible à réaliser dans le football."

"Mais le club doit regarder vers l'avenir avec Xavi, le président Joan Laporta et leurs jeunes."

"Xavi, en tant que joueur, a montré au monde qu'il était différent, et je pense qu'il en sera de même pour lui en tant que manager."

"Il est l'homme dont le club a besoin en ce moment. Je pense que Xavi et Laporta sont les deux bonnes personnes pour le moment."