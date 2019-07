EXCLU GOAL - Bayern, Thiago Alcantara : "Pep Guardiola est devenu de plus en plus magique"

Dans un entretien accordé à Goal et SPOX, le milieu de terrain espagnol évoque l'entraîneur qu'il a connu au Barça puis au Bayern Munich.

Le duo a travaillé ensemble à Barcelone et au et le milieu de terrain formé à la Masia possède une sincère admiration pour son ancien mentor. Thiago Alcantara pense que Pep Guardiola s'est amélioré au fil du temps, et estime que le manager actuel de a été en mesure de montrer plus de ce qu'il peut accomplir en travaillant avec de meilleurs joueurs.

La star du Bayern Munich a d'abord travaillé avec Guardiola à Barcelone, avant de le retrouver à l'Allianz Arena en 2013. Guardiola est largement considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs au monde et Thiago a souligné que l'entraîneur des Citizens évoluait continuellement et qu’il devenait de plus en plus performant.

"Au fil des ans, il s’est amélioré en tant qu’entraîneur"

"Je fais toujours la comparaison que l'entraîneur fonctionne comme les joueurs. Lorsque vous placez un joueur dans une grande équipe, il s'améliore et il améliore également tous les coéquipiers, a déclaré Thiago à Goal et Spox. Au fil des ans, il s’est amélioré en tant qu’entraîneur, non seulement par expérience, mais également avec de meilleurs joueurs et il pouvait faire de meilleures choses avec eux sur le terrain. Il est devenu plus magique, plus expérimenté, plus tactique, plus complet."

Thiago a rencontré Guardiola pour la première fois, alors qu’il faisait partie de la célèbre académie La Masia de Barcelone, et l'ancien milieu de terrain a immédiatement été séduit par le meneur de jeu. "Il était à l'entraînement des moins de 16 ans. J'y étais avec mes coéquipiers et il nous enseignait juste comment jouer à un jeu de position", indique Thiago.

"Nous étions à l'entraînement et il a vu que deux ou trois d'entre nous étaient un peu différents. Il est venu avec nous et a dit : 'Ce que vous avez fait avec le ballon était génial, mais essayez de le faire de cette façon'. Vous prenez toujours au sérieux ce que des personnes d'expérience vous disent."

"On pouvait sentir qu’il était très préoccupé par les questions tactiques et techniques. Vous pouviez voir qu'il était très bon, en plus de son statut d'ancien joueur. Vous ne pouvez que respecter cela et vous devez en tirer des leçons. Je pense que la passion et l'engagement envers ce sport sont la plus grande chose qu'il m'a apprise mais à ce moment-là, vous ne pouviez pas dire qu'il serait fabuleux à l'avenir."

En 2016, Pep Guardiola a pris la direction de Manchester City où il a remporté depuis deux (2018 et 2019). De son côté, Thiago Alcantara a continué à enchaîner les titres en avec le Bayern Munich.