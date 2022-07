EXCLU GOAL - Bayern Munich : Klinsmann n'a aucune rancoeur envers Lewandowski après son départ au Barça

L'ancien attaquant a parlé à GOAL de l'état dans lequel se trouve la Bundesliga après deux départs importants.

Les dernières semaines de Robert Lewandowski au Bayern Munich ont été tumultueuses, mais malgré toutes les émotions qui entourent son départ dramatique, Jurgen Klinsmann pense que la star polonaise sera un jour accueillie à bras ouverts en Bavière. Lewandowski a rejoint le FC Barcelone pour un montant potentiel de 50 millions d'euros, mettant fin à son séjour au Bayern après huit ans, 344 buts et plusieurs semaines amères de va-et-vient alors qu'il tentait de rejoindre la Liga.

"On se souviendra de Lewandowski comme l'un des plus grands"

En raison de la manière dont il a quitté le Bayern, Lewandowski n'a jamais reçu d'adieux appropriés à Munich, tout comme les légendes Arjen Robben et Franck Ribéry l'ont fait avant leur départ, mais Klinsmann dit qu'il croit que Lewandowski recevra un jour l'adieu qu'il mérite. "Eh bien, je pense qu'à court terme, il y a un peu de tristesse", a déclaré Klinsmann à GOAL. "Peut-être aussi un peu d'attention parce qu'il y avait encore de l'espoir qu'il reste et ne soit pas transféré".

L'article continue ci-dessous

Bayern Munich : Pour Kimmich, Sadio Mané ne peut pas remplacer Robert Lewandowski à lui seul

"Je pense qu'il faut laisser pousser l'herbe pendant quelques mois, puis je pense que tous les fans du Bayern Munich, le club et toutes les personnes impliquées seront à jamais reconnaissants à Robert pour ce qu'il a fait. Il sera certainement l'une des plus grandes légendes de l'histoire du club, l'un des joueurs les plus excitants et les plus exceptionnels", a analysé l'ancien sélectionneur de l'Allemagne.

"Il y aura une opportunité quand il reviendra. Peut-être que c'est un match amical, ou peut-être même, plus tard, une compétition de coupe européenne ou autre, où il recevra un accueil exceptionnel de la part des fans du Bayern. Pendant quelques semaines, il y aura peut-être un peu d'amertume pour certains fans, mais ça s'en va, ça s'en va définitivement. Donc à long terme, on se souviendra de lui comme de l'un de leurs plus grands", a ajouté Klinsmann.

Le Bayern a déjà préparé l'après Lewandowski

Getty Images

Le Bayern ne s'est certainement pas reposé sur ses lauriers, bien qu'il ait remporté la Bundesliga chaque année au cours de la dernière décennie. Le Bayern s'est empressé de recruter de nouvelles stars, notamment Sadio Mané, arrivé de Liverpool pour renforcer l'attaque après le départ de Lewandowski. Ils ont également signé les deux joueurs de l'Ajax Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui, tout en arrachant la star néerlandaise Matthijs de Ligt à la Juventus pour un montant initial de 67 millions d'euros.

Mercato : PSG, Chelsea, Bayern... Pourquoi personne ne veut recruter Cristiano Ronaldo actuellement

Klinsmann estime que le club en a fait assez pour maintenir sa mainmise sur la Bundesliga pour les années à venir. "Je pense qu'ils ont fait énormément de choses", a déclaré Klinsmann. "Ils sont arrivés à recruter Mané et j'ai été très impressionné. Je pensais qu'il était au bon endroit là-bas avec Jurgen Klopp et il a fait fantastique, absolument fantastique, avec Liverpool puis aussi avec l'équipe nationale et nous allons le voir au Qatar en novembre et décembre. Nous allons le voir au Qatar en novembre et décembre. Donc l'avoir à Liverpool est une grande affaire, une très grande affaire".

"Ensuite, ils ont ajouté une autre pièce importante en la personne de De Ligt, un très jeune défenseur central très prometteur qui grandit à l'âge de 22 ans. Il est déjà un leader. C'est énorme. C'est énorme. Connaissant le Bayern Munich, ils sont toujours en train de chercher. Ils vérifient toujours le marché et lorsqu'ils ont l'opportunité d'obtenir une ou deux pièces très, très cruciales pour leur puzzle, ils vont le faire. Ne soyez pas surpris s'ils le font mais en provenance d'un de leurs principaux rivaux parce que c'est ce qu'ils ont traditionnellement fait au cours des 30-40 dernières années, mais ils ont déjà en quelque sorte couvert beaucoup de choses sur ce marché des transferts et tout autre joueur qui arrive maintenant n'est qu'une pièce de qualité supplémentaire", a ajouté l'ancien entraîneur du Hertha Berlin.

Dortmund s'est-il assez renforcé après avoir vendu Haaland ?

Le Bayern n'est pas le seul club à avoir perdu un attaquant vedette, puisque le départ tant attendu du Borussia Dortmund d'Erling Haaland s'est concrétisé par son transfert à Manchester City. "Nous savions tous que ce jour viendrait parce qu'il a tout simplement explosé au cours des trois dernières années", a déclaré Klinsmann. "Ce gamin est très spécial et quand ils obtiennent les gros, gros chiffres, les grands clubs viennent alors. C'est juste normal que vous deviez le laisser partir".

"Je suis curieux de voir comment il va s'intégrer à Man City dans le style de Pep Guardiola, très curieux de voir ça. Dans le même temps, Dortmund est également passé à autre chose et essaie de résoudre cette position de la meilleure façon possible. C'est normal que cela arrive, mais cela vous rend un peu triste de les voir partir", a indiqué Klinsmann. Dortmund s'est tourné vers deux recrues pour essayer de remplacer l'irremplaçable Haaland, en faisant venir Sebastian Haller de l'Ajax et Karim Adeyemi du RB Salzburg - mais Klinsmann pense que Dortmund a besoin d'un changement de culture, pas de recrues.

Sébastien Haller, la recrue du Borussia Dortmund, est atteint d'un cancer des testicules

"J'ai toujours aimé Haller et j'étais triste quand il est parti à West Ham", a-t-il déclaré. "David Moyes a manifestement un très, très bon œil sur les joueurs et le talent et il a fait un excellent travail. Je pense que ce n'est pas seulement le matériel des joueurs qui doit être amélioré pour concurrencer le Bayern et lui rendre la tâche très difficile pour la prochaine course au titre".

"C'est aussi probablement un petit changement de culture dont ils doivent discuter à l'intérieur afin de devenir plus affamés et plus méchants, plus dynamiques, plus cohérents dans ce qu'ils font parce que la qualité est là, mais c'est la cohérence sur toute l'année qui fait la différence. Ils sont toujours là, mais en février ou mars, le Bayern commence à s'éloigner de la compétition et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre la vague. Ils peuvent rivaliser mais il faut être très, très régulier. J'espère que c'est le message clé à Dortmund : ne laissez pas les matchs faciles s'échapper et soudainement l'écart est de nouveau de 10 points. Il faut rester avec eux et leur donner une vraie bataille. Je l'espère", a conclu Klinsmann.