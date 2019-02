EXCLU GOAL - Bayern Munich, Gnabry : "Özil est mon coéquipier favori"

Pour l'ailier du Bayern, le milieu d'Arsenal a été le joueur avec lequel il a préféré évoluer, après être sorti d'une académie londonienne renommée.

Serge Gnabry a désigné Mesut Özil comme son meilleur coéquipier, ajoutant qu'il était "fantastique" de jouer aux côtés du milieu de terrain d'Arsenal. Gnabry a joué à Arsenal, notamment avec les équipes jeunes, entre 2011 et 2016, alors que son compatriote est arrivé à Londres en 2013, après trois saisons sous le maillot du Real Madrid.

L'avenir d'Özil à Arsenal reste cependant un grand mystère, alors qu'il est régulièrement confiné au banc par Unai Emery. Gnabry, pour autant, a rapidement mis en avant ses qualités et a placé l'Allemand au-dessus de nombreux coéquipiers talentueux avec lesquels il a pu jouer dans sa carrière, à Arsenal, au Werder Brême, à Hoffenheim ou au Bayern.

"J'ai déjà joué avec de nombreux bons joueurs, mais si je ne devais en sortir qu'un, je prendrais Mesut Ozil", a-t-il déclaré à Goal. "Son talent à l'entraînement et en match est exceptionnel."

Un autre coéquipier qu'apprécie Gnabry est Joshua Kimmich, qui possède une combinaison unique d'humour et d'ambition à en croire le Munichois. "Il a un grand sens de l'humour qui s'avère contagieux. Il est également extrêmement ambitieux. Pas seulement en match, mais aussi dans la vie de tous les jours."

"Nous nous connaissons depuis que nous avons 12 ans, et avons joué ensemble avec les équipes jeunes de Stuttgart. Nous sommes de bons amis. Jouer ensemble est juste génial."

Gnabry fait partie de ces jeunes stars qui représentent l'avenir du Bayern, alors que des joueurs comme Arjen Robben ou Franck Ribéry arrivent en fin de contrat avec le club. À leur place, Gnabry, Alphonso Davies et Kingsley Coman semblent sur le point de devenir les meilleurs ailiers du club et de plus en plus de jeunes joueurs entrent dans le groupe.

Gnabry a fait 26 apparitions et marqué 7 buts pour sa première saison pleine avec le Bayern, lui qui affiche un grand respect pour ces joueurs qui ont amené de grands succès au Bayern. "Le respect est clairement là, surtout en-dehors du terrain", dit-il.

"Sur le terrain, Franck [Ribéry] et Arjen [Robben] donnent le meilleur, comme moi, Kingsley Coman ou Alphonso Davies. Ils nous aident aussi avec leur expérience, c'est important pour de jeunes joueurs. Au final, c'est à l'entraîneur de décider qui joue le week-end. Evidemment, on comprend vite pourquoi Franck [Ribéry] et Arjen [Robben] ont été à ce niveau-là pendant toutes ces années et ont aidé à développer le club."