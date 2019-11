EXCLU, Favre : "Il y a eu des discussions avec le Bayern"

Le technicien du Borussia Dortmund a admis avoir parlé au Bayern Munich par le passé. Il est revenu sur sa philosophie de jeu.

Lucien Favre est un entraîneur référencé dans le football européen. Actuellement à la tête du , le technicien suisse a réussi à emmener le jusqu'en et l'OGC Nice jusqu'aux tours préliminaires de la plus prestigieuse compétition européenne. Lors de son passage au Borussia Mönchengladbach, le était sûrement au plus de sa cote sur le marché européen et plusieurs clubs voulaient le déloger.

Dans une interview exclusive accordée à Goal et Dazn, Lucien Favre a admis qu'il a eu des contacts avec le lorsqu'il était au Borussia Mönchengladbach : "Il y a eu des discussions", a sobrement indiqué l'entraîneur suisse. Finalement, Lucien Favre n'a pas rejoint le géant du football allemand et a retrouvé la , après une parenthèse en à l'OGC Nice, à la tête du Borussia Dortmund.

"Une saison magnifique avec Dortmund"

Le Suisse est heureux de sa première saison dans la Ruhr : "Il est difficile de faire mieux qu'une offre d'un club comme le Borussia Dortmund. Bien sûr que j'en avais envie de venir ici. Nous avons tout de suite réalisé une saison magnifique. Vous ne devriez pas dire des choses négatives à ce sujet simplement parce que nous avons manqué le titre à la fin. Nous avons marqué 76 points et avons joué jusqu'au dernier match du championnat".

Lucien Favre a expliqué sa philosophie de jeu : "Alors comme maintenant, ma philosophie est de jouer avec le ballon pour créer des opportunités et pour avoir le plus de possession possible. La possession effective est très importante, mais vous devez aussi voir les autres côtés. Vous ne pouvez pas toujours jouer et jouer et pour jouer, il faut aussi savoir défendre et contrer. Il faut du temps pour développer toutes ces facettes avec une équipe et les enseigner. Si vous savez comment défendre, contrer, jouer et déstabiliser votre adversaire avec des passes et des dribbles, alors vous êtes une très bonne équipe".

Le Suisse a eu sous ses ordres Mario Balotelli à Nice et a reconnu que c'est un joueur à part : "Il était spécial. Tu dois être diplomate avec lui, mais tu peux lui parler et lui expliquer des choses. Il y avait parfois des problèmes mineurs à cause de son comportement. Ce n'est pas lui qui a couru le plus, mais c'est un très bon joueur. Nous nous sommes bien entendus pendant deux ans. Il a été très bon la première saison".