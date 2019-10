EXCLU - Emre Can : "Aucun dialogue avec Sarri"

Le milieu allemand Emre Can s’est plaint du manque de considération que lui manifeste son entraineur à la Juventus, Maurizio Sarri.

Avec Mario Mandzukic et Adrien Rabiot, Emre Can fait partie des joueurs qui n’ont pratiquement pas de temps de jeu à la depuis l’entame de la saison. L’international allemand ne semble pas entrer dans les plans du nouvel entraineur, Maurizio Sarri, et c’est un fait qu’il semble amèrement regretter.

Mercredi soir, après le match amical disputé avec la Mannschaft contre l’ (2-2), l’ancien joueur de s’est confié en exclusivité à Goal sur sa situation délicate chez les Bianconeri. « Il n’y a pas de dialogue », s’est-il lamenté, faisant allusion à sa relation avec le coach turinois.

« Je dois continuer à travailler dur »

Emre Can est dans le dur, mais il ne baisse pas les bras. Il se montre même confiant quant à sa capacité à rebondir et regagner sa place au sein de l’équipe. « Je ne suis pas satisfait parce que je ne joue pas, mais j’ai la conviction que ma situation va s’améliorer suite à mon retour de sélection ». La dernière apparition de l’Allemand avec la Vieille Dame et dans un match à enjeu remonte au 26 mai dernier contre la (38e journée).

Tout en affirmant qu’il a connu des périodes meilleures, Emre Can, dont le contrat à Turin court jusqu’en 2022, tente de relativiser et essayer de se convaincre que ce n’est qu’une épreuve difficile à surmonter. « Je m’entraine bien et je suis en bonne santé. Et c’est la chose la plus importante, a-t-il lâché. Maintenant, je dois continuer à travailler dur et montrer que je suis suffisamment bon pour pouvoir jouer ».