Dans un épisode étrange qui révèle l'ampleur de la rupture au sein de l'équipe nationale belge, le gardien géant Thibaut Courtois a créé la surprise générale en révélant qu'il avait été effectivement exclu du groupe réservé aux joueurs de la sélection sur l'application « WhatsApp ».

Courtois est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football, et son parcours légendaire avec le Real Madrid en est la meilleure preuve. En revanche, il n'a pas réussi à reproduire le même succès sous le maillot de la Belgique, où il a traversé de longues périodes de hauts et de bas et de confrontations.

Après la fameuse crise qui a éclaté entre lui et l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco, qui l'a poussé à s'éloigner, le gardien du Real Madrid n'a pas pris sa retraite internationale de façon définitive, mais il a pris une décision tranchée après la Coupe du monde : il ne reviendrait participer à la Ligue des nations qu'en cas d'extrême urgence, si le nouveau sélectionneur était contraint de le convoquer en raison de blessures.

Courtois a déclaré, dans un entretien avec la plateforme DAZN relayé par « Mundo Deportivo » : « J'ai été exclu du groupe WhatsApp réservé aux joueurs. Ce groupe sert à échanger des informations, comme les horaires d'entraînement. Je reçois quelques messages de temps en temps, mais pas beaucoup. »

Malgré l'amertume de cet aveu, Courtois semblait en paix avec lui-même et cohérent avec les conséquences de sa décision, conscient qu'elle a pu lui coûter sa place de gardien titulaire de la sélection belge.

Il a ajouté, sur un ton empreint de respect pour la nouvelle expérience : « Tout le monde était pleinement satisfait après le premier stage avec van Bommel. L'équipe est sur la bonne voie, le sélectionneur aussi. Cette équipe a un avenir brillant. »

Courtois a adressé un message fort qui dément l'étiquette d'arrogance qui l'a longtemps poursuivi, affirmant qu'il n'avait jamais adopté la logique de la star unique. Il a déclaré : « Je n'ai jamais rejoint l'équipe nationale en partant du principe que j'allais jouer automatiquement. »

Courtois a conclu ses propos en ces termes : « Je connais mes capacités et je sais que je peux être un joueur important pour l'équipe. Si le sélectionneur préfère Lammens, Vandevoordt ou Pinders, pas de problème. Cela ne me dérange absolument pas. »



