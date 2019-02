EXCLU - Antonio Rüdiger (Chelsea) : "Nous sommes dans les temps pour notre objectif"

Joueur de Chelsea depuis l'été 2017, Antonio Rüdiger revient sur son intégration en Premier League et la saison jusqu'ici mitigée des Blues.

Arrivé à Chelsea en provenance de l'AS Rome en juillet 2017, le défenseur central allemand s'est imposé sous les ordres de Maurizio Sarri.

"Je me sens très bien à Londres. Pour moi, la Premier League est le meilleur championnat du monde. Chaque adversaire est un challenge difficile, il n'y a pas de match facile. Mais c'est exactement ce qui fait son charme. Cela fait un an et demi que je suis à Chelsea maintenant", a-t-il confié à Goal.

"Je pense, personnellement, que je deviens meilleur mois après mois et j'adapte mon jeu à ce championnat."

L'article continue ci-dessous

Un championnat qui comporte également certains attaquants parmi les meilleurs du continent, comme Segio Aguero ou Mohammed Salah. "Bien sûr il y a d'excellents attaquants de classe mondiale aussi en Bundesliga, comme Robert Lewandowski. Mais honnêtement, en Premier League, même les équipes de bas de tableau ont de très bons joueurs devant, sur qui il est très difficile de défendre. Rondon de Newcastle par exemple. Ce sont 90 minutes pendant lesquelles tu ne peux pas arrêter d'être focus, même avec deux buts d'avance. Mais c'est super, c'est comme ça que le football devrait être !"

L'international allemand évoque également la première partie de saison de Chelsea, actuellement 4e de Premier League. "Bien sûr j'ai été très ennuyé que nous ayons récemment perdu des points dans certains matches, mais nous sommes toujours dans les temps pour notre objectif de finir dans les quatre premiers."

"La Cup rentre maintenant dans sa partie décisive. En League Cup, nous sommes déjà en finale. Même si beaucoup de gens ici pensent que cette coupe n'est pas importante : un titre est un titre et c'est toujours quelques chose de spécial."