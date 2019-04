EXCLU - Albert Riera : "Coutinho a fait le bon choix en quittant Liverpool pour Barcelone"

Passé par Liverpool, Albert Riera s'est exprimé en exclusivité sur Philippe Coutinho, qui retrouvera les Reds avec Barcelone mercredi (21h).

Philippe Coutinho a pris la bonne décision en quittant pour Barcelone. C'est ce qu'affirme Albert Riera, malgré la saison délicate du Brésilien en Catalogne. L'international brésilien a mis un terme à une longue saga au cours du mercato d'hiver 2018.

Interrogé sur ce choix, l'ancien ailier de Liverpool, passé également par les Girondins de , estime que le milieu offensif n'a pas de regret à avoir. "Il vient d'un très grand club comme Liverpool et a probablement rejoint le meilleur club du monde. Tout le monde n'a pas cette opportunité", a-t-il expliqué à Goal.



"Si nous parlons de performance, nous devons être clairs : c'est un joueur qui est toujours sélectionné. En fin de compte, s'ils exigent plus, c'est parce qu'ils savent qu'il peut donner davantage. Ils ont déjà beaucoup de qualité et il peut faire mieux même si c'est un joueur très important. Il est le premier à vouloir jouer à 100%".

Nul doute que la double confrontation entre le Barça et Liverpool mercredi soir (21h) aura une saveur particulière pour le talentueux Brésilien. Au petit jeu des pronostics, Riera voit les Blaugrana s'imposer. "Si Barcelone parvient à appliquer son jeu, le club passera. Un 2-0 ou peut-être un 3-1 serait un bon résultat, mais je ne vois pas beaucoup de buts au match aller. Je ne pense pas que ça va partir dans tous les sens".



"Nous verrons un match plus rapide à Liverpool et à Anfield, je m'attends à plus de buts. Il y aura peut-être un match nul avec plus de buts et finalement, Barcelone passerait".

Albert Riera a également ajouté qu'il n'existe pas de plan anti-Messi. L'ancien Girondin ne voit pas Jurgen Klopp trouver un remède miracle pour arrêter la Pulga.



"Tous les entraîneurs ont essayé. C’est un joueur incroyable mais je pense que c’est une erreur de se focaliser sur lui. Barcelone a la capacité de déplacer le jeu très rapidement et de trouver l'homme libre. Ce ne sera pas toujours Messi, mais il a la capacité de faire bouger les choses autour de lui".



"Tout le monde devra faire attention au travail défensif, mais je ne doute pas que Liverpool cherchera à fermer l'espace dans l'axe. Je pense que la clé sera le rythme du match. Si Liverpool n'est pas à l'aise, Barcelone aura beaucoup de chances de gagner", a conclu l'ancien milieu offensif des Reds.