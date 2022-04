EXCLU - Adrien Silva : "Cristiano Ronaldo peut continuer pendant cinq ans"

On pardonnerait à Adrien Silva de vouloir éviter de parler de la demi-finale d'Europa Conference League de Leicester City contre la Roma. Après tout, rien ne s'est vraiment passé pour lui au King Power Stadium, son transfert de 25 millions d'euros du Sporting C.P. semblant condamné dès le départ.

L'accord a été conclu le 31 août 2017, mais la FIFA n'a reçu les documents requis que 14 secondes après la clôture de la fenêtre estivale. Le chaos s'ensuit, Leicester essayant désespérément d'obtenir la permission de faire jouer Silva. Mais la FIFA a repoussé leurs tentatives et les Foxes ont décidé à contrecœur qu'il serait vain de porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport, ce qui signifie que l'international portugais n'a pas été autorisé à faire ses débuts avant le 2 janvier 2018.

À ce moment-là, le manager qui avait fait signer Silva, Craig Shakespeare, avait été limogé et remplacé par Claude Puel. La carrière du milieu de terrain à Leicester était effectivement terminée avant même d'avoir commencé. "Le nouveau manager n'aimait pas le joueur que j'étais, et c'est juste un fait", explique Silva dans une interview exclusive avec GOAL. "Quand j'ai eu l'occasion de jouer, j'ai prouvé que je pouvais être une bonne option pour l'équipe, mais le manager était la seule personne qui n'était pas d'accord avec cela".

"Mais, parfois, dans le football, l'entraîneur n'a pas confiance en vous, ou vous avez des blessures - différents types de problèmes peuvent conduire à ces moments difficiles. Mais quand vous avez quelque chose comme le retard d'enregistrement, des choses que, en tant que joueur, vous ne pouvez pas contrôler, c'est très frustrant parce que cela peut tout changer", a ajouté l'international portugais.

Pourtant, cela en dit long sur le caractère de Silva, et même sur son sens de l'humour, que lorsqu'il a finalement été enregistré, il a délibérément choisi le maillot n°14 en hommage ironique à sa déception le jour de l'échéance. Dans ce contexte, il n'est peut-être pas surprenant que Silva soit plus qu'heureux de revenir sur son passage à Leicester et de se réjouir de la rencontre de jeudi contre la Roma.

"J'adorerais voir Leicester remporter un premier trophée européen, et ce pour de nombreuses raisons", s'enthousiasme-t-il. "Tout d'abord, à cause de certains joueurs qui sont toujours là et avec lesquels je suis encore très ami. Ensuite, pour le nouveau propriétaire de l'équipe, Aiyawatt [Srivaddhanaprabha], parce qu'il tient sa parole et poursuit le bon travail accompli par son père (Vichai)".

"Parce que Vichai n'a pas seulement fait des choses pour le club, il a aussi fait des choses extraordinaires pour la ville, et c'est quelque chose de spécial. C'est aussi formidable parce que les fans, et les habitants de Leicester, méritent le succès. Quand je jouais, j'ai senti que les fans me soutenaient beaucoup, surtout lors du premier match. Quand j'ai enfin pu faire mes débuts, mes premières minutes ont été très émouvantes. L'accueil des supporters a été fantastique et je ne les oublierai jamais pour cela", a ajouté Silva.

L'enthousiasme et l'empressement des supporters à voir tardivement Silva sous le maillot de Leicester était compréhensible, bien sûr. Dernier d'une longue lignée de stars du Sporting, il avait été identifié comme un talent prodigieux à un très jeune âge, notamment par José Mourinho, qui avait essayé de le convaincre de signer à Chelsea lors de son deuxième passage à Stamford Bridge.

"Quand je jouais encore avec la Sampdoria en décembre dernier, nous avons joué contre la Roma et j'ai rencontré José avant le match", révèle Silva. "Nous avons parlé de cette approche de Chelsea. Je me souviens avoir eu un certain nombre de grandes conversations avec Jose à l'époque et c'était vraiment agréable de se souvenir avec lui. En fin de compte, je n'ai pas fait le pas parce que j'étais trop jeune. Je n'avais que 15 ans et je voulais rester au Sporting, qui est un endroit idéal pour se développer en tant que joueur."

Sa décision a finalement été justifiée, puisque Silva a fini par s'imposer comme un titulaire au Sporting, ce qui lui a permis d'intégrer l'équipe du Portugal. En effet, si Leicester a fait appel à lui en 2017, c'est parce que l'année précédente, il était devenu champion d'Europe et qu'il avait joué un rôle essentiel dans le succès de la Seleccao en France. Silva n'a pas vu une minute d'action pendant la phase de groupe, alors que le Portugal boitait jusqu'aux huitièmes de finale comme l'un des meilleurs troisièmes après trois matchs nuls consécutifs.

Cependant, Fernando Santos, dans une tentative désespérée d'ajouter un peu de dynamisme, de créativité et de contrôle à son milieu de terrain, a ensuite lancé Silva dans chaque match de la phase à élimination directe. Alors, son introduction dans l'équipe a-t-elle été le moment clé du triomphe du Portugal à l'Euro 2016 ? "Je ne sais pas si on peut dire ça", répond Silva en riant, "mais je peux dire que j'ai joué mon rôle. Chacun a son rôle, à sa manière, et si chacun fait bien son travail, l'équipe peut atteindre son objectif. Personne ne s'attendait à ce que nous gagnions mais nous avions cette mentalité de groupe et c'était la vraie force du groupe".

"Pour être honnête, nous n'avons jamais pensé à gagner le tournoi pendant la phase de groupes. N'oubliez pas que le Portugal n'avait jamais remporté de trophée majeur avant l'Euro et qu'il y avait tellement de grands prétendants cette année-là : La France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Mais notre entraîneur a vraiment encouragé cette mentalité selon laquelle si nous jouons en équipe, il sera difficile de nous battre. Nous voulions simplement nous battre jusqu'à la fin et c'est ce que nous avons fait".

"Nous avons pris chaque match, étape par étape, et nous n'avons pas fait beaucoup d'erreurs. Et nous avons réussi quelque chose de spécial",a conclu Silva. Cristiano Ronaldo, bien sûr, a également joué un rôle clé, marquant quelques buts cruciaux sur la route de la finale avant de devenir l'assistant de Santos lors de la victoire 1-0 en prolongation contre la France à Paris. En effet, après avoir été contraint de quitter le terrain dès le début, le capitaine portugais a passé la majeure partie du match à encourager et à donner des instructions à ses coéquipiers depuis la zone technique.

Pour Silva, le sentiment d'unité du Portugal a été parfaitement résumé par le refus de Ronaldo de s'attarder sur sa blessure et de se concentrer sur ce qu'il pouvait faire pour aider son équipe. "Quand vous mettez vos propres émotions de côté et que vous vous sacrifiez pour l'équipe, c'est toujours mieux, et nous l'avons tous fait", dit-il. "On peut parfois gagner des matchs grâce au talent individuel d'un joueur, mais pour avoir une équipe performante, tout le monde doit jouer son rôle. Et je ne parle pas de 1 à 11 ici. Je parle de chaque joueur qui donne tout ce qu'il a, même s'il n'est sur le terrain que pendant cinq minutes".

Getty

"Cette attitude fait la différence, et Ronaldo a toujours été si influent à cet égard. En dehors de ce qu'il fait sur le terrain, que tout le monde connaît déjà, la mentalité et l'esprit qu'il crée dans le vestiaire sont très positifs. Il fait toujours un discours pour soulever le groupe et cela a été très important pour nous en tant qu'équipe lors de l'Euro."

L'article continue ci-dessous

Ronaldo, bien sûr, est toujours aussi fort à 37 ans, et se réjouit maintenant d'une autre Coupe du monde, au Qatar plus tard cette année. "Bien sûr, ce n'est pas surprenant parce que c'est Ronaldo, mais on commence à se dire : "Jusqu'à quel âge peut-il continuer à faire ça ?". s'exclame Silva. "Mais sa longévité est ce qu'il y a de plus spécial chez lui. Bien sûr, physiquement, avec autant de matchs, cela peut devenir de plus en plus difficile. Mais il joue encore 60 ou 70 matches par an, et il est toujours en grande forme".

"Même s'il commence à jouer moins de matchs, il continuera à marquer des points. Je pense donc qu'il pourrait jouer encore quatre ou cinq ans au sommet, ce qui est fou. Parce que même après avoir soulevé tant de trophées, et réalisé tant de choses, il n'est jamais satisfait. Il est toujours à la recherche de plus en plus de titres. Et c'est quelque chose que l'on ne peut pas lui enlever. Je suis tellement heureux de le voir briller encore", a conclu Adrien Silva.