"C'était exceptionnel mais psychologiquement, ça m'a affaibli", Clauss revient sur ses débuts en Equipe de France

Jonathan Clauss a confié à la Voix du Nord comment il avait vécu ses premières sélections en équipe de France.

Jonathan Clauss s'est confié à nos confrères de la Voix du Nord et est revenu sur ses premiers pas en équipe de France en mars dernier. Il revient longuement sur les difficultés à surmonter, notamment sur le plan psychologique.

« La première fois, c'est indescriptible. La tête est… C'est n'importe quoi. Vous êtes attentif à tout alors que vous n'êtes pas obligé. Comme vous découvrez tout, vous ne voulez faire aucun faux pas pour ne pas déranger ou faire la moindre erreur. […] Je n'ai pas vécu la deuxième liste comme j'ai vécu la première. Je ne dis pas que je sentais que j'allais y aller, juste qu'au vu de ce que j'avais fait, je me sentais plus confiant, plus serein. […] Dans ma tête, j'ai compris que le sélectionneur avait confiance en moi », explique le joueur du RC Lens.

Jonathan Clauss a fait ses débuts avec le maillot bleu le 25 mars en entrant à la 88e minute contre la Côte d'Ivoire. Quatre plus tard, il était titularisé face à l'Afrique du Sud.

Il explique à la VDN qu'il a mis du temps à digérer ce moment si particulier dans sa carrière : « L'équipe de France, ça, c'était exceptionnel, mais psychologiquement, ça m'a affaibli. Il m'a fallu deux semaines, de nouveau, pour me remettre la tête à l'endroit. C'était compliqué, j'étais extrêmement fatigué, psychologiquement surtout. »

Clauss raconte aussi que le regard des gens à changer depuis qu'il joue en équipe de France : « Avant, personne ne sonnait chez moi ou chez ma mère pour faire des photos. Aujourd'hui, des jeunes sonnent. […] C'est juste ça qui change. Il y en eu 10-20 dans la semaine. »