Excelsior a remporté le derby de Rotterdam contre le Sparta Rotterdam dans le temps additionnel. Le duel entre voisins a longtemps semblé se diriger vers un score de 1-1, mais juste avant la fin du match, Nesto Groen s’est mué en héros absolu d’Excelsior : 2-1. L’équipe de Ruben den Uil a déjà pris six points en trois matches ; le Sparta reste bloqué à quatre.

Avant le coup d’envoi, l’attention se portait surtout sur Ayoni Santos, bien présent au stade, mais absent du groupe. L’entraîneur du Sparta, Rogier Meijer, a décidé de laisser le Cap-Verdien de côté, car il est focalisé sur le PSV, qui a manifesté un intérêt concret.

Après un début de match plaisant, le Sparta a été la première équipe à se rapprocher d’un but. Jens Toornstra a décalé Shunsuke Mito, dont le centre était destiné à Milan Zonneveld. L’attaquant n’a pas pu conclure, Jan Plug intervenant de manière excellente au dernier moment.

Excelsior est ensuite de mieux en mieux entré dans son match et cela a même abouti à l’ouverture du score sur un corner joué à deux. Le Sparta pensait avoir éloigné le ballon, mais c’était sans compter sur Sliti. Le joueur prêté par Feyenoord a repris le ballon de volée : 1-0.

Cela a marqué un beau moment pour Sliti, qui a ainsi inscrit son premier but pour Excelsior. Le contretemps suivant pour le Sparta est arrivé avant même la pause. Robin van Cruijsen a dû céder sa place sur blessure et a été remplacé par Casper Terho.

La seconde période avait à peine débuté depuis quelques minutes que les Spartiates ont égalisé. Mitchel van Bergen a servi Zonneveld, qui a frappé fort pour tromper Stijn van Gassel, impuissant : 1-1.

Il s’agissait du premier but de la saison pour Zonneveld comme titulaire. La semaine dernière, il avait marqué en sortant du banc contre le FC Utrecht (3-3). Après l’égalisation, les deux équipes sont longtemps restées très proches l’une de l’autre.

On pensait d’ailleurs en rester à 1-1, mais il n’en a rien été. Sur un corner, Ilano Silva Timas a été trouvé. Sa tête est arrivée jusqu’à son coéquipier Groen, qui a marqué de la tête à bout portant et provoqué une explosion de joie totale : 2-1.







