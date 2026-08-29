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ExcelsiorImago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Excelsior en extase après un but victorieux dans le temps additionnel contre son voisin du Sparta Rotterdam

Excelsior vs Sparta Rotterdam
Excelsior
Sparta Rotterdam
Eredivisie

Excelsior a remporté le derby de Rotterdam contre le Sparta Rotterdam dans le temps additionnel. Le duel entre voisins a longtemps semblé se diriger vers un score de 1-1, mais juste avant la fin du match, Nesto Groen s’est mué en héros absolu d’Excelsior : 2-1. L’équipe de Ruben den Uil a déjà pris six points en trois matches ; le Sparta reste bloqué à quatre.

Avant le coup d’envoi, l’attention se portait surtout sur Ayoni Santos, bien présent au stade, mais absent du groupe. L’entraîneur du Sparta, Rogier Meijer, a décidé de laisser le Cap-Verdien de côté, car il est focalisé sur le PSV, qui a manifesté un intérêt concret.

Après un début de match plaisant, le Sparta a été la première équipe à se rapprocher d’un but. Jens Toornstra a décalé Shunsuke Mito, dont le centre était destiné à Milan Zonneveld. L’attaquant n’a pas pu conclure, Jan Plug intervenant de manière excellente au dernier moment.

Excelsior est ensuite de mieux en mieux entré dans son match et cela a même abouti à l’ouverture du score sur un corner joué à deux. Le Sparta pensait avoir éloigné le ballon, mais c’était sans compter sur Sliti. Le joueur prêté par Feyenoord a repris le ballon de volée : 1-0.

Cela a marqué un beau moment pour Sliti, qui a ainsi inscrit son premier but pour Excelsior. Le contretemps suivant pour le Sparta est arrivé avant même la pause. Robin van Cruijsen a dû céder sa place sur blessure et a été remplacé par Casper Terho.

La seconde période avait à peine débuté depuis quelques minutes que les Spartiates ont égalisé. Mitchel van Bergen a servi Zonneveld, qui a frappé fort pour tromper Stijn van Gassel, impuissant : 1-1.

Il s’agissait du premier but de la saison pour Zonneveld comme titulaire. La semaine dernière, il avait marqué en sortant du banc contre le FC Utrecht (3-3). Après l’égalisation, les deux équipes sont longtemps restées très proches l’une de l’autre.

On pensait d’ailleurs en rester à 1-1, mais il n’en a rien été. Sur un corner, Ilano Silva Timas a été trouvé. Sa tête est arrivée jusqu’à son coéquipier Groen, qui a marqué de la tête à bout portant et provoqué une explosion de joie totale : 2-1.



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