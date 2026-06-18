Exaspérés, les supporters tchèques et sud-africains préparent un concert de sifflets collectif

Les spectateurs présents lors du match République tchèque-Afrique du Sud ont clairement manifesté leur désapprobation lors de la deuxième « pause rafraîchissement ».

À la 67e minute, l’arbitre a sifflé la seconde « pause rafraîchissement » instaurée par la FIFA durant cette Coupe du monde. Aussitôt, les supporters tchèques et sud-africains ont exprimé leur désapprobation par un concert de sifflets assourdissant.

Ces pauses permettent aux joueurs de s’hydrater et aux entraîneurs d’effectuer d’éventuels ajustements tactiques.

Plus tôt dans la compétition, Virgil van Dijk avait déjà fait la une en s’opposant ouvertement à ces pauses rafraîchissantes obligatoires.

« J’ai vu presque tous les matchs jusqu’à aujourd’hui (dimanche, ndlr) et je n’apprécie pas que des publicités soient diffusées sans cesse pendant les pauses de réhydratation. Ce n’est pas génial pour les téléspectateurs. »

« S’il fait vraiment chaud, c’est une bonne chose d’y avoir recours. Mais cela doit être évalué au cas par cas, en fonction de chaque match », estime le capitaine de l’équipe nationale néerlandaise. Ses déclarations ont été largement relayées par les grands médias.