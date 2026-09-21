Ex-Juventus, l’Espagne s’emballe pour David : « Une vidéo à montrer aux enfants, un numéro 9 de classe mondiale »

De Turin à Madrid, tout a changé. Jonathan David, en Serie A, sous le maillot de la Juventus, a échoué. À Madrid, en revanche, le Canadien a retrouvé le chemin des filets. Son troisième but consécutif, dans le derby contre le Real, a définitivement fait exploser l’enthousiasme des supporters de l’Atletico, au point de conquérir aussi les commentateurs espagnols et tous les médias.





« 9 DE CLASSE MONDIALE » - But décisif dans le derby. En Espagne, on a surtout été impressionné par la manière dont l’attaquant a interprété le match : ses déplacements, sa capacité à attaquer la surface, sa lecture des situations et son sang-froid dans les derniers mètres. Pendant le commentaire du derby, un éloge particulièrement significatif est également arrivé : « Ses vidéos devraient être montrées à chaque gamin qui veut devenir attaquant. C’est ainsi qu’un numéro 9 de classe mondiale se déplace et conclut dans la surface. »





Trois matches consécutifs en marquant ont enflammé l’enthousiasme des supporters et transformé son rendement en l’un des sujets les plus discutés autour de l’Atletico.











































